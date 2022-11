Sportfreunde Friedrichshafen verpatzen nächstes Heimspiel

Die Sportfreunde Friedrichshafen sind in der 1. Kegel-Bundesliga wieder auf einen direkten Abstiegsplatz gerutscht. In der Bodenseesporthalle unterlagen die Häfler dem Aufsteiger SKC Unterharmersbach mit 2:6 (3456:3509 Kegel). Es war zugleich die nächste deutliche Niederlage in einem Heimspiel: Im vorherigen Heimspiel verloren die zu Hause immer noch sieglosen Sportfreunde mit 0:8 gegen den SKK Raindorf.

Eigentlich ging Friedrichshafen aber mit ordentlich Selbstvertrauen ins Spiel. Vor zwei Wochen jubelten die Sportfreunde über einen 7:1-Derbysieg beim KC Schwabsberg. Und der Start machte Mut. Michael Reiter fand laut Mitteilung recht schnell sein „sicheres und sauberes Gassenspiel“ und siegte mit dem Tagesbestwert von 653 Kegeln mit 3:1 gegen Sascha Gonschorek. Torsten Reiser aufseiten der Sportfreunde konnte aber nicht nachlegen und verlor gegen Pascal Dräger mit 1:3 Sätzen (564:590 Kegel).

Zwei Niederlagen zum Abschluss

In der Mittelpaarung machte Dejan Lotina einen guten Job und schlug Axel Schondelmeier mit 3:1 Sätzen (3:1, 596:568 Kegel). Nicolai Müller unterlag dann Fabian Zimmermann deutlich (1:3, 528:569 Kegel), sodass es mit 2:2 Mannschaftspunkten und einem Plus von 54 Kegel für die Sportfreunde in die Schlusspaarung ging. Aber die letzten beiden Duelle gingen an den Gegner. Jan Giray (gegen Frederic Koell) und Darko Lotina (gegen Chris Dambacher) mussten sich klar geschlagen geben.