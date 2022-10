Sportfreunde Friedrichshafen treffen ihren Ex-Mitspieler

Die Kegler der Sportfreunde Friedrichshafen stehen am Samstag erneut vor einer außergewöhnlichen Aufgabe. Wieder einmal reisen die Häfler zu einem Champions-League-Teilnehmer: Nach dem 3:5 in Breitengüßbach gastieren die Sportfreunde in der 1. Bundesliga beim VfB Hallbergmoos. Dabei kommt es auch zum ersten Aufeinandertreffen mit ihrem Ex-Mitspieler Lukas Funk, der vor der Saison zu den Oberbayern gewechselt ist. Spielbeginn ist am Samstag um 14 Uhr.

Bei Hallbergmoos läuft es sehr gut. Neben der erfolgreichen Champions-League-Qualifikation beim NBC-Pokal in Cluj-Napoca, hat das Team um Funk bisher alle vier Ligaspiele siegreich beendet und geht als Tabellenführer in die Partie gegen die Sportfreunde. „Wobei nicht alle Spiele souverän gewonnen wurden“, heißt es in der Mitteilung der Sportfreunde. „So schrammten die Münchner Vorstädter nur knapp an Niederlagen in Unterharmersbach und Bamberg vorbei.“ Die Häfler, die sich in Breitengüßbach Selbstbewusstsein erarbeitet haben, hoffen deshalb auch am Samstag auf den ein oder anderen Sieg. „Für uns zählt jeder Mannschaftspunkt, da diese am Ende der Saison ausschlaggebend sein können“, so die Sportfreunde.

Einsatz von Torsten Reiser ist fraglich

Sorgen bereitet den Sportfreunden nur die wieder aufgebrochene Verletzung von Torsten Reiser, dessen Einsatz am Samstag noch fraglich ist. Als Ersatz würde Nicolai Müller bereitstehen, der zuletzt auch in der zweiten Mannschaft seine aufsteigende Form unter Beweis stellte.