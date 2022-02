Sportfreunde Friedrichshafen springen ins Mittelfeld

Die Leistungskurve der Sportfreunde Friedrichshafen zeigt weiter nach oben. Nach dem jüngsten Erfolg gegen Kleeblatt Berlin hat der Kegel-Bundesligist nun auch das Heimspiel gegen den SV Wernburg mit 6:2 (3472:3391 Kegel) gewonnen. Es war der fünfte Saisonsieg für die Häfler Kegler, die den angestrebten Sprung ins Mittelfeld geschafft haben.

Bereits in der Startpaarung lenkten Torsten Reiser und Lukas Funk von den Sportfreunden die Partie in die richtigen Bahnen. Während sich Reiser gegen Manuel Hopfe klar mit einem Satzverhältnis von 3:1 (601:556 Kegel) durchsetzte, musste Funk mehr um den Sieg kämpfen. In einer auf Augenhöhe geführten Partie gegen den Wernburger Spitzenspieler Alexander Conrad behauptete sich Funk knapp. Die Gastgeber stellten die Weichen in der heimischen Bodensee-Sporthalle damit auf Sieg, ohne die Begegnung schon entschieden zu haben. Das war danach klar, als Daniel Zeh den Häfler Zdravko Lotina besiegte und der SVW so auf 1:2 verkürzte. Die Führung baute Michael Reiter wieder aus. Mit einer Tagesbestleistung von 607 Kegeln gewann er souverän gegen Christian Zeh. Kapitän Darko Lotina konnte sich dann eine Niederlage gegen Paul Sommer (558:573) erlauben, weil der SF-Kegler Nicolai Müller sein Duell gegen Nachwuchstalent Michel Raven für sich entschied.

Zwei Topteams reisen nach Friedrichshafen

Kommendes Wochenende hat der neue Tabellensechste zwei Heimspiele. Am Samstag empfangen die Sportfreunde den Zweiten SKK Raindorf und am Sonntag folgt das Nachholspiel gegen den Tabellenführer SKV Rot-Weiß Zerbst.