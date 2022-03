Sportfreunde Friedrichshafen sorgen für Überraschung

Die Bundesliga-Kegler der Sportfreunde Friedrichshafen haben ein Spitzenteam geschlagen. In einem spannenden Spiel in der Bodenseesporthalle in Friedrichshafen schlugen die Häfler den Tabellenvierten TSV Breitengüßbach mit 5,5:2,5 (3581:3516). Damit stehen die Sportfreunde kurz vor dem Klassenerhalt. Wenngleich dieser theoretisch noch nicht ganz sicher ist, sehen sich die Häfler schon als gerettet an. „Mit diesem Sieg festigen wir den achten Platz mit acht Punkten Vorsprung auf den ersten Nichtabstiegsplatz. Bei noch vier ausstehenden Spieltagen sollte es mit dem Teufel zugehen“, heißt es in der Sportfreunde-Mitteilung.

Aufstellungsänderung zahlt sich aus

Der Sieg gegen Breitengüßbach gelang auch dank einer Aufstellungsänderung. Mit Lukas Funk und dem in das Startpaar gerückten Darko Lotina wollten die Sportfreunde das Spiel direkt in die richtige Richtung lenken. Und das setzten die beiden auch erfolgreich um: Funk (630 Kegel) behielt gegen Mario Nüßlein die Oberhand und dank eines Feuerwerks im dritten Satz schlug Lotina (614 Kegel) seinen Kontrahenten Marco Scheuring.

Mit zwei Mannschaftspunkten und einem Plus von 47 Kegeln auf der Habenseite übernahmen Torsten Reiser und Michael Reiter. Reiser bekam es mit dem Nationalspieler Florian Fritzmann zu tun. Reiser (609 Kegel) konnte mithalten, aber am Ende verbuchte Fritzmann den ersten Punkt für die Oberfranken. Im Duell Reiter gegen Christian Jelitte drückte der Häfler dem Spiel seinen Stempel auf. Nur im dritten Satz konnte Jelitte Fuß fassen – das änderte aber nichts an dem klaren 3:1-Sieg von Reiter. Die erspielten 610:568 Kegel sprachen hier eine klare Sprache.

Nach dem bisherigen Spielverlauf war die Hoffnung der Sportfreunde groß, die Überraschung perfekt zu machen. Und zur Freude der Häfler gelang das auch. Zwar verlor der ins Team genommene Dejan Lotina aufgrund „eines schwächeren Abräumens“ mit 1:3 Sätzen und 565:580 Kegeln gegen Christopher Wittke. Nachdem Mario Listes seinem Gegner Julian Hess ein 2:2 (553:553)-Unentschieden abtrotzte, war der Sieg der Sportfreunde perfekt.