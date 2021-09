Sportfreunde Friedrichshafen sind Champions-League-Sieger klar unterlegen

Wie erwartet haben sich die Bundesliga-Kegler der Sportfreunde Friedrichshafen gegen den SKV Rot-Weiß Zerbst deutlich geschlagen geben müssen. Der amtierende Champions-League-Sieger zeigte seine eigene Klasse und gewann mit 7:1 (3946:3595 Kegel).

Friedrichshafen verkaufte sich aber teuer, startete auch gut in die Begegnung. Torsten Reiser verlor aber trotz starken 631 Holz ohne Satzgewinn gegen Robert Ernjesi, serbischer Weltmeister und Tagesbester. SF-Kapitän Darko Lotina gelang dann sogar mit 617 Kegeln ein Satzgewinn, sein Spiel jedoch musste er gegen Ironman-Finisher Manuel Weiß (669 Kegel) ebenso abgeben. Der 15-jährige Jonas Willer (542 Kegel) – Nachwuchsspieler und Eigengewächs der Häfler Jugend – unterlag bei seinem Bundesligadebüt gegen Dominik Kunze (649 Kegel). Weiter verloren auch Mario Listes und Nicolai Müller. Den Ehrenpunkt für den krassen Außenseiter sicherte U23-Weltmeister Lukas Funk: Mit 664 Kegeln bezwang er den Zerbster Jürgen Pointinger (637 Kegel).

Konzentration auf das Schlusslicht

Die Häfler empfangen am kommenden Samstag den SKC Kleeblatt Berlin (12 Uhr) in der Bodensee-Sporthalle. Gegen das Bundesliga-Schlusslicht sollen wichtige Punkte für den Klassenerhalt her.