Sportfreunde Friedrichshafen setzen positiven Leistungstrend fort

Die Bundesliga-Kegler der Sportfreunde Friedrichshafen haben ihre gute Leistung aus dem Breitengüßbach-Spiel bestätigt. Gegen einen weiteren Champions-League-Teilnehmer, dem VfB Hallbergmoos, gestalteten die Häfler das Spiel am Samstag lange offen. Dafür belohnten sich die Sportfreunde immerhin mit zwei Mannschaftspunkten. Doch mehr als ein 2:6 (3660:3747 Kegel) war am Ende gegen Hallbergmoos um den ehemaligen Sportfreunde-Kegler Lukas Funk nicht drin.

Bestechend in Form ist zurzeit Michael Reiter. Er stellte mit überragenden 668 Kegeln die Tagesbestleistung und ließ VfB-Kegler Tobias Kramer (634 Kegel) keine Chance. Die anderen beiden Duelle in der Startpaarung gingen allerdings an die Gastgeber. Jan Giray unterlag Mario Nüsslein (595:623 Kegel) und Oliver Lämmle musste sich am Ende Funk beugen. Zwar erwischte der Ex-Sportfreunde-Kegler und Aulendorfer trotz seiner überzeugenden Form keinen guten Tag, aber er setzte sich dennoch knapp mit 2:2 Sätzen und 610:588 Kegel gegen den ehemaligen Aulendorfer Lämmle durch.

Jonas Willer bezwingt rumänischen Nationalspieler

Nach den ersten Begegnungen gingen die Häfler mit 1:2 Punkte und einem geringen Rückstand von 16 Kegeln in die Halbzeit. Mit zwei weiteren Niederlagen gerieten die Sportfreunde aber immer mehr auf die Verliererstraße. Kapitän Darko Lotina musste sich gegen Mathias Dirnberger (592:615 Kegel) geschlagen geben. Nicolai Müller (604 Kegel) verlor in 1:3 Sätzen gegen Damir Cekovic, den Tagesbesten des VfB. Einen weiteren Mannschaftspunkt sicherte A-Jugendspieler Jonas Willer. Der Häfler begann mit starken 170 Kegeln und gewann sein Spiel nach starkem Schlusssprint mit einem Kegel: Willer bezwang damit den rumänischen Nationalspieler Bogdan Tudorie mit 2,5:1,5 Sätzen und 613:612 Kegeln.

Momentan belegen die Sportfreunde mit 2:8 Punkten den vorletzten Tabellenplatz. Aber der Trend ist positiv und das wollen die Häfler in die restlichen vier Begegnungen vor der Winterpause mitnehmen. Kommenden Samstag um 12 Uhr trifft Friedrichshafen in der heimischen Bodenseesporthalle auf den SSK Raindorf, der kürzlich den fünften Platz beim Europapokal belegte und mit 6:4 Punkten in der Bundesliga auf Platz drei rangiert.