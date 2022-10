Sportfreunde Friedrichshafen schrammen ganz knapp am ersten Sieg vorbei

In einem hochspannenden Bundesligaspiel gegen den SKC Victoria Bamberg hat es für die Kegler der Sportfreunde Friedrichshafen nur zu einem Unentschieden gereicht. Wie schon am ersten Spieltag gegen Nibelungen Lorsch endete auch das zweite Heimspiel in der Bodenseesporthalle mit 4:4 (3526:3471 Kegel). Die Häfler ließen zu viele Chancen liegen und am Ende fehlte auch noch das Quäntchen Glück zum ersten Saisonsieg.

Mit einer Änderung in der Aufstellung wollten die Sportfreunde von Beginn an Druck auf die Gäste ausüben. So starteten Michael Reiter und Darko Lotina für die Häfler. Allerdings mussten sich beide Kegler ihrem Kontrahenten geschlagen geben. Reiter spielte stark, aber verlor mit 1,5:2,5 Sätzen gegen den Bamberger Oskar Huth. Lotina unterlag nach furiosem Beginn bei Satzgleichstand und 584:596 Kegeln Marco Endres.

Die Duelle in der Mittelpaarung verliefen ausgeglichen. Dejan Lotina kämpfte sich im Spiel gegen den Nationalspieler Dominik Kunze zurück und glich zum 2:2 aus. Mit einem sehr glücklichen Wurf zum Ende fuhr der Gast aus Franken mit 561:560 Kegel den dritten Mannschaftspunkt ein. Oliver Lämmle brachte dann die Hoffnung auf den Sieg zurück. Er gewann klar gegen Andreas Hollet mit 3,5:0,5 Sätzen und 573:538 Kegel.

Torsten Reiser beißt sich durch

Nachdem dann Torsten Reiser trotz Zerrung den zweiten Mannschaftspunkt für die Sportfreunde sicherte und dabei weitere Kegel gut machte, fiel die Entscheidung im letzten Duell: Jan Giray traf in seinem ersten Bundesligaeinsatz auf Cosmin Craciun. Es war ein Spiel, das laut Sportfreunde-Mitteilung nichts für schwache Nerven war. Nach einem 0:2 Rückstand machte Giray sich auf, Craciun noch ganz zum Schluss abzufangen. Aber: „Im vorletzten Wurf fiel nur eine Acht, eine Neun hätte uns den Sieg gebracht“, so die Sportfreunde. Craciun siegte bei 2:2 Sätzen mit 583:587 Kegel.

Mit nun zwei Unentschieden auf dem Konto finden sich die Sportfreunde mit 2:4 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz im Feld der zehn Bundesligisten wieder. Nach einer Pause aufgrund internationaler Wettbewerbe gastieren die Häfler am Samstag, 15. Oktober, um 14 Uhr beim TSV Breitengüßbach.