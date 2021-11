Sportfreunde Friedrichshafen reisen als krasser Außenseiter zum SKK Raindorf

Nach einer zweiwöchigen Pause greifen die Sportfreunde Friedrichshafen in der 1. Kegel-Bundesliga wieder zur Kugel. Dabei wartet eine harte Aufgabe auf die Häfler: Es steht das Gastspiel beim Tabellenführer SKK Raindorf (Samstag, 14 Uhr) an.

„Die Hürde wird fast unüberwindbar sein“, urteilen die Sportfreunde in ihrer Mitteilung. Aber kampflos aufgeben will das Team von Mannschaftsführer Darko Lotina natürlich auch nicht. „Unser Ziel ist es, Raindorf so lange wie möglich zu fordern.“ Bei den Gastgebern haben drei Spieler zuletzt Selbstvertrauen gesammelt. Manuel Lallinger, Tim Brachtel und Daniel Schmid sicherten sich bei der Mannschaftsweltmeisterschaft in Polen den Vizetitel – im Finale gab es für Deutschland eine Niederlage gegen Serbien. SF-Kapitän Lotina startete für Bosnien und konnte aber auch nicht das Vorrundenaus (Sieg gegen Estland, Pleiten gegen Deutschland und Österreich) verhindern.