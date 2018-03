Sportfreunde Friedrichshafen peilen die Spitze an

Die Sportkegler der Sportfreunde Friedrichshafen müssen in der Vebandsliga am Samstag (17. Februar, Beginn: 12.30 Uhr) beim Tabellenvorletzten Gammelshausen ran. Der Tabellenzweite vom See (21:5 Punkte) darf sich kein Blöße geben – liegen die Häfler doch lediglich einen Punkt hinter Spitzenreiter Lonsee (22:4). Der muss am Wochenende in Denkendorf ran.

Das Hinspiel gewannen die Sportfreunde deutlich mit 7:1. Bester Spieler war Darko Lotina mit 618 Holz. Am Samstag muss das Team vom See reisen und trifft auf einen Gegner, der zu Hause eine ausgeglichene Punktebilanz (6:6) hat. Auswärts verlor Gammelshausen dagegen alle sieben Partien. Für die Sportfreunde ist es wichtig, den guten Lauf der vergangenen Wochen weiter fortzusetzen. Aufseiten der Häfler zeigte vor allem Dejan Lotina in den vergangenen drei Ligabegegnungen eine konstant gute Leistung (634, 667 und 635 Holz.).

Der Spitzenreiter der Sportkegel-Verbandsliga aus Lonsee steht hingegen vor einem schweren Auswärtsspiel. Die Mannschaft muss in Denkendorf ran, das zu Hause eine tolle Bilanz (10:2 Punkte) aufweist. Nach diesem Spieltag könnten Lonsee und die Häfler Sportfreunde an der Spitze die Plätze tauschen.

Weiterhin in Lauerstellung ist der Tabellendritte Aulendorf (19:7), der an diesem Wochenende in Geislingen antreten muss.