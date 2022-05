Sportfreunde Friedrichshafen müssen schweren Verlust hinnehmen

Im Hinspiel haben die Sportfreunde Friedrichshafen den Vierten TSV Breitengüßbach überrascht. Mit 5,5:2,5 siegten die Häfler Bundesliga-Kegler auf heimischer Bahn. Ein großartiger Sieg und ein Kunststück, das sich am vergangenen Samstag allerdings nicht wiederholen ließ. Breitengüßbach – angefixt durch die Hinspielpleite – sinnte auf Revanche und gewann nach einer Machtdemonstration mit 7:1 (3875:3645 Kegel). Den Ehrenpunkt sicherte der deutsche U23-Nationalspieler Lukas Funk, der den Verein verlassen wird.

Zur Unterlegenheit beigetragen hat die personelle Situation der Sportfreunde. Mit Torsten Reiser und dem zuletzt sehr starken Michael Reiter mussten die Häfler auf zwei Leistungsträger verzichten. Die ersten Duelle in der Begegnung bestritten Kapitän Darko Lotina und Nachwuchstalent Jonas Willer. Lotina stellte zwar die Tagesbestleistung aufseiten der Gäste, dennoch gelang ihm gegen Nationalspieler Florian Fritzmann nicht ein einziger Satzgewinn. Fritzmann brachte überragende 702 Kegel auf die Bahn und war damit auch der Tagesbeste der Gastgeber. Breitengüßbach baute den Vorsprung mit Christian Rennert auf 2:0 aus, denn Willer unterlag gegen Rennert mit Satzgleichstand und 590:612 Kegeln.

Sieg gegen den baldigen Mitspieler

Auch Mario Listes musste sich seinem Kontrahenten geschlagen geben. Er verlor mit überzeugenden 621 Keglen gegen Marco Scheuring, der sich mit 659 Kegeln mit 3:1 Sätzen durchsetzte. Den Ehrenpunkt für die Sportfreunde konnte Lukas Funk in einem knappen und hochklassigen Duell mit Satzgleichstand gegen Mario Nüßlein (647:635) holen. Für Funk aus Aulendorf war es ein besonderes Duell, da er gegen seinen baldigen Mitspieler antrat. „Beide Spieler werden in der kommenden Saison für den VfB Hallbergmoos auflaufen“, teilten die Sportfreunde in ihrer Mitteilung mit.

Vor der Schlusspaarung waren die Weichen bereits gestellt. Überzeugen konnten Celestino Gutierrez und Nicolai Müller jedoch nicht. Gutierrez (551 Kegel) entschied gegen Christian Jelitte (628 Kegel) keinen Satz für sich. TSV-Schlussspieler Christopher Wittke dominierte sein Duell ebenfalls und bezwang den Sportfreunde-Kegler Müller deutlich mit 4:0 Sätzen (639:577 Kegel).

Die Häfler haben nun eine einwöchige Pause, bevor am Samstag, 14. Mai, 13 Uhr das Saisonfinale beim SKC Victoria Bamberg ansteht. Für die Sportfreunde ist es die Möglichkeit, den besser postierten Tabellennachbarn vom sechsten Platz zu verdrängen.