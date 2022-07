Sportfreunde Friedrichshafen müssen schmerzlichen Abschied verkraften

Die Sportfreunde Friedrichshafen starten die neue Bundesligasaison am 17. September (12 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den Aufsteiger SKC Nibelungen Lorsch. Eine Woche später geht es für die Häfler zum SV Wernburg, am Samstag, 1. Oktober (12 Uhr) empfangen die Sportfreunde den SKC Victoria Bamberg. Das erste Wiedersehen mit Lukas Funk und dessen neuem Verein VfB Hallbergmoos gibt es am Samstag, 22. Oktober, in Bayern.

Nach einem schwierigen Jahr und dem schmerzlichen Abschied von Topspieler Lukas Funk gehen die Sportfreunde Friedrichshafen mit zwei neuen Spielern in die neue Saison in der Kegel-Bundesliga. „Lukas hinterlässt eine große Lücke und das Ziel war es, die Mannschaft für die nächste Saison breiter aufzustellen. Dafür wollten wir Spieler aus der Region gewinnen“, sagt Torsten Reiser, selbst Rekordspieler und seit drei Jahren bei den Sportfreunden Friedrichshafen. Es hat nicht lange gedauert, bis die Häfler fündig wurden. Es sind eigentlich alte Bekannte, denn man kennt sich in der Kegelbranche.

Der bisherige Topspieler räumt beim neuen Spieler die Zweifel beiseite

Verbandsligaspieler Oliver Lämmle vom ESV Aulendorf musste nicht lange überlegen, als er vom Sportfreunde-Kapitän Darko Lotina angerufen wurde. „Ich hätte nächstes Jahr mein 20. Saisonjubiläum beim ESV Aulendorf gehabt, aber mein Sportlerherz hat überwogen“, meint Lämmle, der schon nach wenigen Tagen Bedenkzeit am Bodensee zusagte. Die letzten Zweifel beim 27-jährigen Maschinenbautechniker räumte niemand Geringeres als sein ehemaliger Aulendorfer Vereinskollege Lukas Funk beiseite: „Jetzt musst du es machen, die Chance hast du nur einmal“, soll Funk zu Lämmle gesagt haben. Lämmle freut sich auf seine erste Saison in der Bundesliga: „Das Niveau kann ich mir schon sehr gut vorstellen, das auf mich zukommt. Es ist eine große Herausforderung.“ Seit 20 Jahren ist Lämmle aktiv im Kegelsport und wurde unter anderem 2012, 2013 und 2016 württembergischer Meister in den Altersklassen U18 und U23. Zudem nahm er mehrfach bei deutschen Meisterschaften teil und wurde 2017 Vierter in Schönbeck.

Der zweite Zugang bei den Sportfreunden ist Jan Giray von der TSG Bad Wurzach – der mit etwas mehr Erfahrung im Kegelsport als Lämmle zu den Häflern kommt. Seit mittlerweile 35 Jahren ist Giray schon aktiv im Leistungssportkegeln. Mit 17 Jahren gewann er den deutschen Meistertitel in der A-Jugend und wurde Teil der Jugendnationalmannschaft. Fünf Jahre später zog er aus Brandenburg nach Bad Wurzach und wollte eigentlich vom Kegelsport nichts mehr wissen. Doch Freunde überredeten ihn 2006, wieder anzufangen. Mit der TSG Bad Wurzach stieg Giray von der Oberliga in die Verbandsliga auf und genau zu diesem Zeitpunkt sind die Sportfreunde Friedrichshafen schon einmal auf ihn aufmerksam geworden. „Die Anfrage kam genau zu dem Zeitpunkt, als wir in die Verbandsliga aufgestiegen sind, aber da wollte ich meine Mannschaft nicht im Stich lassen. Jetzt will ich die Herausforderung annehmen und in der ersten Bundesliga spielen“, meint Giray.

Die Sportfreunde setzen Hoffnungen in die Jugend

Trotz der beiden starken Zugänge wird es für die Sportfreunde schwer, einen Ausnahmespieler wie Lukas Funk zu ersetzen. „Solche Spieler wachsen nicht auf den Bäumen und es wird schwierig werden, diese Lücke zu schließen“, sagt Reiser. „Vielleicht werden wir es auch nicht ganz schaffen. Auf jeden Fall müssen wir mehr zusammenwachsen und uns alle weiterentwickeln. Außerdem haben wir jungen Nachwuchs wie Jonas Willer, der vielleicht in zwei oder drei Jahren auch auf dem Niveau von Lukas Funk sein könnte.“ Zum Vergleich: Die Bestmarke im Spielmodus 120 Wurf liegt bei Funk bei 710 Kegeln – Jan Girays Bestmarke sind 658 Kegel, Oliver Lämmles Rekord liegt bei 653 Kegeln.

Bei den Häflern wird also schon die langfristige Zukunft geplant. Wie stark Funk in den vergangenen Jahren geworden ist, zeigte sich unter anderem daran, dass er jüngst zum zweiten Mal mit der deutschen Nationalmannschaft U23-Weltmeister wurde. Funk wechselt jetzt – mit der vollen Unterstützung der Sportfreunde Friedrichshafen – zum VfB Hallbergmoos, um auch internationale Luft zu schnuppern. Als Dritter der vergangenen Bundesligasaison startet Hallbergmoos in der neuen Saison in einem europäischen Wettbewerb.

Funk kann künftig auch im europäischen Wettbewerb starten

Der Abschied von den Sportfreunden fällt Funk überhaupt nicht leicht. „Der Abschied ist sehr schwer. Ich habe im ersten Jahr noch in der zweiten Bundesliga mit ihnen gespielt, dann kam der Aufstieg. Gefühlt habe ich mit der Mannschaft in den letzten vier Jahren jedes Wochenende verbracht“, sagt Funk. Dennoch freue er sich auf seine neue Aufgabe, denn die Chemie mit seinen Mitspielern in Hallbergmoos habe gleicht gepasst, meint der amtierende Weltmeister.

Für die Sportfreunde werden mit Lämmle und Giray die personellen Probleme in der kommenden Saison deutlich kleiner. Ob die Häfler den Klassenerhalt in der ersten Bundesliga schaffen können, ist aber nicht garantiert. Als Achtplatzierter waren die Sportfreunde in der vergangenen Saison dem Abstieg nur ganz knapp entkommen. Die folgenden drei Mannschaften auf den Rängen neun bis elf mussten die Liga verlassen und spielen in der neuen Saison nur noch in der zweiten Bundesliga.