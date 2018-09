Sportfreunde Friedrichshafen müssen sich strecken

Die Sportfreunde Friedrichshafen sind in der 2. Bundesliga an der Spitze abgelöst worden. Die Kegler des SKC Unterharmersbach haben genauso drei Siege wie die Häfler, allerdings einen Mannschaftspunkt mehr. Beim 7:1 (3693:3430 Holz) gegen Königsbronn spielten fünf der sechs Spieler über 600. Die Partie am Bodensee zwischen den Sportfreunden und Regensburg war dagegen spannender und wurde erst mit den letzten sechs Würfen entschieden. „Das Spiel hätte auch 4:4 oder 3:5 ausgehen können. Es war eine Partie auf Augenhöhe und wir mussten uns schon mächtig strecken, um beide Punkte zu holen“, sagte Zdravko Lotina. 6:2 (3490:3464 Holz) hieß es am Ende.

Zunächst ging die Rechnung der Gäste auf. Die beiden stärksten Spieler Nils Deichner und Taras Frydrak spielten im Startpaar gegen Lukas Funk und Darko Lotina. Die Gäste holten beide Punkte. Nach einer starken ersten Bahn (177:139) von Lukas Funk schlug Deichner aber zurück und gewann die anderen Bahnen (3:1, 627:606). Spannender ging es in der anderen Partie zu. Darko Lotina begann stark (155:143), verlor Bahn zwei knapp (138:139) und war beim 2:2 fünf Holz schlechter als sein Gegner (588:593). Das saß.

Zwei Punkte im Mittelpaar

Im Mittelpaar spielte Dejan Lotina souverän auf und ließ Michael Gieserich/Ralpf Hueber beim 4:0 (573:503) keine Chance. Nicolai Müller musste dagegen hart kämpfen. Die erste Bahn verlor er gegen Jonas Urban mit 119:152, steigerte sich aber danach und holte die anderen drei Bahnen. Vor dem Schlusspaar stand es 2:2, doch die Sportfreunde waren 34 Holz besser.

Die Gäste ließen nicht nach. Zdravko Lotina gewann Bahn eins knapp gegen Oskar Huth (151:149). Und danach ging es hin und her. Am Ende hieß es 2:2, doch Zdravko Lotina war drei Holz besser als Huth (579:576). „Vor den letzten sechs Würfen hatten wir aufgrund eines Defekts auf der Anlage zwei Minuten Pause. Danach war ich wieder hellwach und traf besser als mein Gegner“, betonte Lotina. Der 49-Jährige räumt 71 Holz ab – eine ganz starke Leistung.

Ähnlich spannend verlief auch die andere Partie. Michael Weber setzte sich mit 2,5:1,5 (576:587) durch. Mit dem letzten Wurf holte er Bahn vier (146:145) und den vierten Mannschaftspunkt. Die Sportfreunde waren am Ende auch 26 Holz besser und erhielten zwei weitere Punkte.