Sportfreunde Friedrichshafen lösen Viertelfinal-Ticket

Im Achtelfinale des WKBV-Pokals haben sich die Bundesliga-Sportkegler der Sportfreunde Friedrichshafen am Samstag beim SV Heilbronn am Leinbach mit 6:2 (3317:3270) durchgesetzt. Auf den schwierig zu bespielenden Bahnen konnten die Häfler zwar nicht ihre gewohnten Ergebnisse erzielen. Letztlich konnten die Gäste gegen den Oberligisten aus Nordwürttemberg dennoch sicher den Sieg einfahren.

Laut Vereinsbericht konnte Nicolai Müller (564) gleich zum Auftakt Stefan Springer (537) mit 3:1 schlagen. In der zweiten Startpaarung entschied Celestino Gutierrez (542) den Vergleich souverän mit 3,5:0,5 gegen Steffen Herrmann (514) für sich und sicherte somit die 2:0-Führung und einen Vorsprung von 55 Holz für die Mittelpaarungen. Dort teilten sich die beiden Mannschaften die Punkte. Jörg Schnell (530) gab beim 1:3 seinen Punkt an Mario Holtz (560) ab. Der formstarke Mario Listes (583) konnte hingegen mit 2,5:1,5 gegen Arnold Schenker (561) den Punkt für die Sportfreunde sichern. Mit dem 3:1, bei 47-Holz-Vorsprung, mussten die Sportfreunde in den Schlusspaarungen noch zwei sichere Leistungen zeigen. Dafür war das Vater-Sohn-Duo Zdravko und Dejan Lotina zuständig. Dejan (602) konnte seine Klasse beim souveränen 4:0 gegen Andreas Vogt (565) unter Beweis stellen. Zdravko Lotina (496) musste klar seine Partie mit 0,5:3,5 an Maurice Correll (533) abtreten.

Mit dem 6:2-Sieg qualifizierten sich die Häfler fürs Viertelfinale des WKBV-Pokals und treffen nächstes Wochenende im Liga-Alltag auf den Tabellenletzten Blau-Weiß Peiting.