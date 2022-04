Sportfreunde Friedrichshafen kassieren zweite Derbyniederlage

Die Sportfreunde Friedrichshafen haben auch das zweite Württemberg-Derby in der laufenden Bundesligasaison verloren. Im Rückspiel unterlagen die Häfler Kegler auf eigener Bahn dem KC Schwabsberg mit 3:5 (3401:3532 Kegel). Das erste Duell vor mehr als einem Monat endete mit 6:2 für die Ostälbler.

Ein Grund für die Niederlage am vergangenen Samstag war sicherlich die Personalsituation. „Geplagt von insgesamt sechs Ausfällen im Herrenbereich mussten wir uns etwas einfallen lassen und gingen geschwächt in die Partie“, heißt es in der Mitteilung der Sportfreunde. „Mit einer Aufstellungsänderung versuchten wir, das Beste aus der Situation herauszuholen.“

Die ersten Duelle in der Bodenseesporthalle in Friedrichshafen lauteten: Darko Lotina gegen Mathias Dirnberger sowie Torsten Reiser gegen Daniel Beier. Beide Häfler behielten die Oberhand. Lotina gewann trotz der geringeren Kegelzahl von 574:580 und Reiser behielt mit 603:586 Kegeln die Oberhand. Ein blendender Start, an den Lukas Funk anknüpfen konnte. Er bekam es mit dem Schwabsberger Stefan Zürn zu tun und obwohl er sich ungewohnt schwertat, entschied er sein Spiel mit 3:1 und 601: 581 Kegeln für sich.

In der Mittelpaarung bekam es zudem der Häfler Mario Listes mit Stephan Drexler zu tun. Und erstmals an diesem Tag sicherte sich der Gast den Mannschaftspunkt. Listes rannte bereits früh einem Rückstand hinterher, den er nicht mehr aufholte. Zwar konnte der Häfler zwei Sätze gewinnen, aber aufgrund der schwachen 526 Kegel, die er erzielte, triumphierte Drexler (581 Kegel) in diesem Duell. Somit ging es für die Sportfreunde mit einem 3:1 Mannschaftspunkten und einem Minus von 24 Kegeln ins Schlusspaar.

Jugendspieler schnuppert Bundesligaluft

Das komplett neu formierte Schlussduo der Häfler bildeten Jugendspieler Jonas Willer und Dejan Lotina. Beide versuchten alles, um das mögliche Unentschieden zu erkämpfen, mussten aber die Überlegenheit der Schwabsberger anerkennen. Willer zeigte phasenweise ein gutes Spiel und nahm seinem Gegenüber Micheal Niefnecker einen Satz ab – das änderte aber nichts an der klaren 1:3 Niederlage (549:589 Kegel). Auch Lotina war gegen Fabian Seitz auf verlorenem Posten und verlor mit 0:4 und 548:613 Kegel gegen den an diesem Tag stärksten Schwabsberger.

Diese Niederlage können die Häfler allerdings gut verschmerzen, da der Klassenerhalt gesichert ist und auch die letzten beiden Spiele in Breitengüßbach und in Bamberg diesen Erfolg nicht mehr gefährden können. Dennoch hoffen die Sportfreunde, dass sich die Personalsituation bis zum nächsten Spiel beim TSV Breitengüßbach (Samstag, 12 Uhr) wieder entspannt.