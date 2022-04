Sportfreunde Friedrichshafen halten die Bundesliga

Nach dem jüngsten Heimsieg gegen den TSV Breitengüßbach haben die Sportfreunde Friedrichshafen an ihre Leistungskurve angeknüpft. Beim Tabellenvorletzten FEB Amberg gewannen die Häfler mit 7:1 und 250 Kegel Vorsprung (3590:3340). Damit sicherten sich die Sportfreunde endgültig den Klassenerhalt in der Kegel-Bundesliga. In der Tabelle kletterten sie auf Rang sechs.

Für Amberg war die Partie als Vorletzter am Samstag ebenso von großer Bedeutung. Die Sportfreunde jedoch ließen von Beginn an keinen Zweifel an ihrer Entschlossenheit. Bereits in der Startpaarung lenkten Torsten Reiser und Lukas Funk das Spiel in die richtigen Bahnen. Reiser setzte sich gegen Michael Wehner klar mit einem Satzverhältnis von 4:0 (614:548 Kegel) durch. Und auch Funk hatte keinerlei Schwierigkeiten, sein Duell für sich zu entscheiden. Mit grandiosen 664 Kegeln und einem Einzelbahnrekord von 179 Kegeln schlug er Matthias Hüttner (573 Kegel) mit 3:1 Sätzen deutlich.

Amberg gelingt nur der Ehrenpunkt

In der Mittelpaarung sicherten sich die Amberger den Ehrenpunkt. Einen Erfolg für die Bayern verbuchte Jan Hautmann, der gegen Nicolai Müller (589:553 Kegel) erfolgreich war. Michael Reiter hielt die Amberger aber weiterhin auf Abstand und bezwang Christian Happel mit 4:0 Sätzen (589:530 Kegel).

Den Schlusspunkt setzten Mario Listes und Kapitän Darko Lotina. Listes (596 Kegel) besiegte Milan Wagner (545 Kegel) mit 4:0 Sätzen. Lotina lieferte sich mit dem Amberger Maximilian Hufnagel eine spannende Begegnung. Doch mit 161 Kegeln im letzten Satz gelang dem Häfler Kapitän der entscheidende Akzent zum Punktgewinn.

Durch den Sieg spielen die Sportfreunde auch in der kommenden Saison in Deutschlands Kegeloberhaus. Außerdem sind sie mit dem KC Schwabsberg gleichgezogen, der wegen des besseren Punktverhältnisses den fünften Platz belegt. Nach der kürzlichen Derbyniederlage gegen Schwabsberg wollen sich die Kegler der Sportfreunde im nächsten Spiel gegen den KC nach der Osterpause am Samstag, 23. April, 12 Uhr in der Friedrichshafener Bodenseesporthalle revanchieren.