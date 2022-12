Sportfreunde Friedrichshafen: Gegen das Nonplusultra der Kegelwelt

Die Sportfreunde Friedrichshafen beschließen das Jahr 2022 mit einer großen Herausforderung. Im letzten Spiel der Vorrunde der Kegel-Bundesliga reisen die Häfler zum amtierenden deutschen Meister SKV Rot-Weiß Zerbst (Samstag, 13 Uhr).

„Die Sachsen-Anhaltiner sind das Nonplusultra in der Kegelwelt“, erkennen die Sportfreunde die Erfolge des aktuellen Bundesliga-Tabellenführers an. 2022 hat Zerbst bereits zum zehnten Mal in der Vereinshistorie den Weltpokal gewonnen. Für die Sportfreunde geht es im 650 Kilometer entfernten Zerbst nur darum, sich so teuer wie möglich zu verkaufen.