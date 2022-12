Sportfreunde Friedrichshafen ergattern Ehrenpunkt

Amtierender deutscher Meister, aktueller Bundesliga-Spitzenreiter und Weltpokalsieger: Der SKV Rot-Weiß Zerbst ist in der Kegelwelt momentan das Maß aller Dinge. Die Sportfreunde Friedrichshafen rechneten sich deshalb auch gar nicht erst etwas aus, die Aufgabe am vergangenen Samstag wurde durch den Ausfall von vier Stammspielern aber noch aussichtsloser. 1:7 (3641:3968) lautete der Endstand aus der Sicht der Häfler.

Den einzigen Mannschaftspunkt erspielte Darko Lotina. Er startete sehr gut in das Duell gegen Nationalspieler Christian Wilke und gewann mit 2,5:1,5 Sätzen (661:643 Kegel). Im Startpaar trat außerdem U18-Spieler Jonas Willer an. Das Talent der Sportfreunde setzte immer wieder Nadelstiche, die Niederlage mit 1:3 Sätzen und 601:677 Kegel konnte er aber nicht verhindern.

Marcus Gerdau liefert Lehrstunde ab

Im Mittelpaar unterlag Nicolai Müller gegen den serbischen Weltmeister Robert Ernjesi mit 1:3, dabei musste er aber nur wenige Kegel (640:658) abgeben. Eine Lehrstunde vom Feinsten lieferte der ehemalige Nationalspieler Marcus Gerdau ab, an deren Ende fantastische 722 Kegel auf der Anzeige erschienen. Der Zerbster hatte damit keinerlei Mühe gegen Jörg Schnell, der es auf 586 Kegel brachte.

Keine Chance hatte auch Sasa Ilic, der am Freitagabend ins Team gerutscht ist. Er musste sich dem deutschen Nationalspieler Jürgen Pointinger mit 0:4 und 546:634 Kegel beugen. Jan Giray hielt gegen Timo Hoffmann, Spielertrainer der deutschen Nationalmannschaft, lange mit, am Ende reichte es aber nicht und der Punkt ging bei 2:2 Sätzen und 634:607 Kegel an den Gastgeber.

Die Sportfreunde gehen als Vorletzter in die Winterpause und müssen um den Klassenerhalt bangen. Gleich zu Beginn, am Samstag, 7. Januar, um 12 Uhr kommt es zu einem richtungsweisenden Spiel beim Drittletzten Nibelungen Lorsch.