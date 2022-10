Sportfreunde Friedrichshafen begegnen einem weiteren Topteam

Es sind harte Wochen für die Kegler der Sportfreunde Friedrichshafen. In der 1. Bundesliga waren die Häfler zuletzt auswärts bei den beiden Champions-League-Teilnehmern TSV Breitengüßbach (3:5) und VfB Hallbergmoos (2:6) gefordert, und auch am kommenden Wochenende wartet ein Topteam auf die Sportfreunde. In der Bodenseesporthalle in Friedrichshafen hat Friedrichshafen den aktuellen Tabellendritten SKK Raindorf (Samstag, 12 Uhr) zu Gast.

Formkurve zeigt nach oben

Die Mannschaft um den ehemaligen Nationalspieler Mathias Weber musste sich in der laufenden Saison nur den beiden Führenden Hallbergmoos und Zerbst geschlagen geben und hat schon drei Siege auf dem Konto. Dagegen warten die Sportfreunde immer noch auf den ersten Erfolg der laufenden Saison, in den vergangenen Partien verzeichneten die Häfler allerdings einen Aufwärtstrend. Mit guten Leistungen sicherte sich das Team von Kapitän Darko Lotina einige Mannschaftspunkte und hat deshalb die Hoffnung, am Samstag gegen Raindorf für eine Überraschung zu sorgen. Zumal sich die Personalsituation entspannt hat: Für das kommende Heimspiel stehen alle acht Spieler des Sportfreunde-Kaders zur Verfügung, Dejan Lotina und Torsten Reiser sind wieder einsatzbereit.