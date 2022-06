Sportbad Friedrichshafen schränkt über Fronleichnam die Öffnungszeiten ein

Das Sportbad Friedrichshafen wird von Donnerstag bis Sonntag, 16. bis 19. Juni, jeweils erst um 15 Uhr öffnen. Das teilt dei Stadt Friedrichshafen mit. Am Donnerstag bleibt das Bad bis 21 Uhr offen, am Freitag und Samstag bis 22 Uhr und am Sonntag bis 21 Uhr. Grund sind laut Stadtverwaltung mehrere Krankheitsfälle und unbesetzte Stellen bei den Badeaufsichten einerseits sowie die gute Wettervorhersage und damit voller Betrieb in den Freibädern und weniger Nachfrage im Sportbad andererseits.

Häfler Bäder suchen weiterhin nach Badeaufsichten

Das Frei- und Seebad Fischbach, das Strandbad Friedrichshafen und das Wellenfreibad Ailingen sind wie gewohnt ganztägig geöffnet. Ab Montag kann das Sportbad dann voraussichtlich wieder um 9 Uhr die Türen öffnen. Die Häfler Bäder suchen weiterhin Badeaufsichten mit Rettungsschwimmabzeichen Silber oder der Bereitschaft, die Ausbildung in den Häfler Bädern zu absolvieren. Infos unter Telefon 07541 / 20 35 60 02.