Sportbad: Baufirma bessert Belag ins Parkhaus nach

Nichteinmal zwei Jahre lang hat der Belag an der Einfahrt zum neuen Sportbad gehalten. Bauarbeiter haben in den vergangenen Tagen die Oberfläche der Fahrbahn abgefräst, damit sie erneuert werden kann. Sebastian Dix, Pressesprecher des Stadtwerk am See, das das Parkhaus betreibt, sagt: „Am Bau beteiligte Firmen führen derzeit Arbeiten im Rahmen einer Gewährleistung durch.“ Voraussichtlich werden diese noch bis in den September hinein dauern. „Währenddessen ist das Parkhaus in vollem Umfang nutzbar“, so Dix. Denn der Verkehr ins das Parkhaus und wieder hinaus werde mittels einer Einbahnregelung organisiert. Foto: sap