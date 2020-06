Mit Corona-bedingter Verspätung starten die Sportabzeichenabnahmen des VfB Friedrichshafen in die Saison. Los geht’s mit Nordic-Walking am Mittwoch, 24. Juni. Die Prüfer empfangen die Nordic Walker um 18 Uhr am ehemaligen Gaskessel im Seewald. Gelaufen wird in Gruppen mit maximal zehn Sportlern. Die Laufstrecke durch den Seewald ist 7,5 Kilometer lang. Zweiter Nordic-Walking-Termin ist am Mittwoch, 16. September, um 18 Uhr.

Die Leichtathletik-Disziplinen starten am Dienstag, 30. Juni, im Zeppelinstadion. Bis zu den Sommerferien ist jeweils dienstags um 17 Uhr Training, die Abnahmen beginnen ab 18 Uhr. Die erste Schwimmabnahme findet am Mittwoch, 1. Juli, ab 18 Uhr im Frei- und Seebad Fischbach statt.

Im Bereich „Ausdauer“ können sich die Kandidaten für 20 Kilometer Radfahren entscheiden. Treffpunkt ist mittwochs am Gasthaus „Vier Jahreszeiten“ in Eriskirch-Dillmannshof. Termine sind am 8. Juli (19 Uhr) sowie 9. und 23. September (jeweils 17 Uhr). Die Abnahmen im 200-Meter-Radsprint finden etwa 50 Minuten später statt.