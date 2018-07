Sportabzeichen beim VfB Friedrichshafen erwerben

Beim VfB Friedrichshafen können Interessierte in nächster Zeit die Prüfungen fürs Deutsche Sportabzeichen abnehmen. Los geht es laut Pressebericht mit der Leichtathletik im Häfler Zeppelin-Stadion.

Trainiert werden kann am 3., 10., 17. und 24. Juli ab 17 Uhr, die Abnahmen finden jeweils im Anschluss ab 18 Uhr statt. Nach den Sommerferien werden die Abnahmen am 11., 18. und 25. September sowie am 2. Oktober jeweils um 17 Uhr abgehalten. In der Kategorie „Nordic Walking“ werden die Leistungen am 19. September um 18 Uhr abgenommen. Treffpunkt ist hier der ehemaliger Gaskessel im Seewald.

Die Abnahmen beim Radfahren erfolgen beim Start am Gasthaus „Vier Jahreszeiten“ in Dillmannshof. Termine sind hier der 11. Juli (19 Uhr) sowie der 12. und 26. September (17.30 Uhr). Die Abnahmen im 200-Meter-Radsprint finden jeweils etwa 50 Minuten danach. Im Frei- und Seebad Fischbach werden die Prüfungen am Mittwoch, 4. Juli, und am 5. September (jeweils 18 Uhr) absolviert.