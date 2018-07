Rund 40 Schüler haben beim mittlerweile sechsten Kultur- und Sporttag am Dienstag in der Sporthalle der Ludwig-Dürr-Schule in der Waggershauser Straße ihren Eltern, Großeltern, Geschwistern und Lehrern eindrucksvoll demonstriert, was sie in den von der Schule angebotenen AGs gelernt haben. Was vor drei Jahren an der Ludwig-Dürr-Schule durch Schulleiter Paul Baudler, seinen Stellvertreter Robert Ackermann und das Lehrerkollegium ins Leben gerufen wurde, , ist inzwischen eine feste Einrichtung mit steigender Begeisterung bei allen Beteiligten geworden.

Und wer am Dienstagnachmittag an den Aufführungen der Schüler in der Sporthalle der Ludwig-Dürr-Schule teilhaben durfte, wurde in dieser Feststellung nicht nur bestätigt, sondern konnte miterleben, wie fröhliche Kinder verschiedener Kulturen gemeinsam mit Begeisterung, Freude und Hingabe musizierten, tanzten, jonglierten und turnten, wie die Schule mitteilt. Diese Begeisterung schwappte auch auf die Eltern, Großeltern und Geschwister über, die zahlreich zu diesem Nachmittag gekommen waren. Es hatte sich also durchweg gelohnt, einen weiteren Kultur- und Sporttag zu veranstalten, wie Schulleiter Paul Baudler nach einem fast zweistündigen Programm zufrieden feststellen konnte.

Viel Geschicklichkeit, Gleichgewichtsgefühl aber auch eine Portion Mut waren bei der Bändlesgymnastik, dem Balancieren auf Bällen und Fässern, beim Turnen am Ring und am Tuch, beim Jonglieren mit Bällen zu sehen. Lustige Clownerie, Trommelacts sowie eine bezaubernde Ansage rundeten die Show ab. Stolz waren nicht nur die Eltern, die ihren Kindern viel Beifall schenkten, sondern auch ihre AG-Leiterin, Judith Bischoff, mit ihrem Lehrerteam Beate Endres, Dirk Büdinger, Inge Jonas, Tamara Rochel und Philipp Moore.