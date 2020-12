Wie können wir durch Sport fit und gesund bleiben und gleichzeitig viel Spaß dabei haben? Dies gilt vor allem jetzt in der Corona-Zeit, wenn viele am liebsten nur zu Hause sitzen und am Computer spielen, erklärt die Pestalozzi-Schule in einer Pressemitteilung. Die Kinder der Klasse 3a durften deshalb im Zusammenhang mit einem Sportprojekt der Deutschen Herzstiftung am eigenen Leib erfahren, wie Sport auch mal anders Spaß machen kann. „Skipping Hearts – Seilspringen macht Schule“, heißt das Sport-Projekt, das an der Pestalozzi-Schule durchgeführt wurde.

Die Workshopleiterin Sabine Römhild hätte die Kinder für das Seilspringen auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen begeistern können, heißt es in der Pressemitteilung. „Mit der passenden Musik merkten die Kinder nicht einmal, als ihnen eigentlich schon langsam die Puste ausging“, erklärt die Schule. „Alle wollten immer mehr Sprünge schaffen, bis die Zeit irgendwann um war und wir uns schon wieder von der freundlichen Workshopleiterin verabschieden mussten.“ Einige Kinder kauften sich gleich ein Seil, um zu Hause weiterzuüben. Dies sei möglich, denn die Übungen sind seit dem Corona-Ausbruch auch online ganz genau und anschaulich mit Videos erklärt unter: www.skippinghearts.de/fuer-zuhause.