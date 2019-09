Auf 50 gemeinsame Ehejahre können Elke und Ulrich Spatzek zurückblicken. Das Ja-Wort hat sich das Paar am 20. September 1969 in Niesky bei Görlitz gegeben, seit 30 Jahren leben sie nun in Friedrichshafen.

Kennengelernt hat sich das heutige Ehepaar auf dem Bahnhof. Sie arbeite damals bei der Deutschen Reichsbahn, er fuhr hin und wieder Zug. Aus der Bekanntschaft entwickelte sich eine Beziehung, die mittlerweile seit mehr als 50 Jahren hält. Durch die Verwandtschaft in Mittelstenweiler entstand schon früh der Wunsch, die DDR in Richtung Westen zu verlassen. Nach langem Warten bekamen 1988 Spatzeks mit ihren beiden Kindern die Ausreisegenehmigung und wurden in Mittelstenweiler herzlich aufgenommen. Ein Jahr später zogen sie in den Häfler Stadtteil St. Georgen. „Wir wollten unbedingt nach Friedrichshafen, weil es uns am See so gut gefällt“, erklärt Elke Spatzek.

Beruflich fassten beide schnell Fuß und waren bis zur Rente mit Freude bei der Arbeit. Sie als Bürokauffrau bei Technidata und später bei SAP in Markdorf, er als Karosseriemeister bei Ford Zwerger. Im TV Eriskirch und im Tennisclub Langenargen fanden sie auch privat schnell Anschluss. „Darauf haben wir von Anfang an großen Wert gelegt“, betonen die Beiden. Die vielen sportlichen Aktivitäten haben Elke und Ulrich Spatzek fit gehalten und auch mit 70 und 72 Jahren stehen Radfahren, Wandern, Fitnesstraining sowie Tennisspielen und Skifahren im gut gefüllten Terminkalender. In den Urlauben kam das Reisen nie zu kurz. „Wir haben alles gesehen“, sagt Elke Spatzek und schwärmt von Fernreisen in die Karibik und nach Asien. „Europa heben wir uns für später auf“, ergänzt ihr Mann.

Eine große Feier zur goldenen Hochzeit ist nicht geplant, weil die Familie recht weit auseinander wohnt. Tochter und Sohn sind berufstätig und alle drei Enkel – zwei Jungs in Mettmann und ein Mädchen in Friedrichshafen – sind schulpflichtig. Das können die Spatzeks jedoch verschmerzen: „Erst in den Sommerferien waren wir alle zusammen für eine Woche in Rhodos und haben meinen runden Geburtstag nachgefeiert“, sagt Elke Spatzek. Mit ihren Freunden am See werden sie aber sicher auf ihr Ehejubiläum anstoßen. Die Glückwünsche und einen Geschenkkorb im Namen von OB Andreas Brand überbrachte seine ehrenamtliche Stellvertreterin, Stadträtin Angelika Drießen.