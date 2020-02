Der RRMV Friedrichshafen ist Ausrichter des ersten baden-württembergischen Verbandscup der Junioren im Kunstradfahren 2020 – eine Wettkampfserie, die in vier Durchgängen stattfindet. Jeder Sportler streicht nach dem vierten Wettbewerb seine niedrigste ausgefahrene Punktzahl. Die drei restlichen Resultate bilden dann das Endergebnis. Für die Sportler ist das Ergebnis von großer Bedeutung, da die ausgefahrenen Punkte maßgeblich für die Kaderplätze, die der baden-württembergische Radsportverband für 2021 zu vergeben hat, herangezogen werden. 20 Radsportvereine aus dem Land haben 36 Sportler gemeldet, darunter baden-württbergische, deutsche und Europameister.

In den Disziplinen Einer-Kunstrad-Junioren, Einer-Kunstrad-Juniorinnen und Zweier-Kunstrad-Juniorinnen geht es um die besten Platzierungen. Für den ausrichtenden Verein RRMV Friedrichshafen werden Nadine Kurz und Ceyda Altug bei den Einer-Juniorinnen an den Start gehen.

Mit der vierthöchsten Punktzahl geht Nadine Kurz an den Start. Ihr oberstes Ziel ist es, den vierten Platz zu verteidigen und vielleicht sogar mit dem dritten Platz einen Platz auf dem Siegerpodest zu ergattern, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit der zweithöchsten Punktzahl steigt Ceyda Altug in den Wettkampf ein. Sie startet seit diesem Jahr neu in der Juniorenklasse. Für sie wird es eine große Aufgabe, heißt es in einer Pressemitteilung. Gegenüber der Schülerklasse muss sie jetzt fünf Übungen mehr in der gleichen Zeit bewältigen. Ein großer Erfolg wäre es, wenn sie ihren gesetzten Platz behaupten könnte, heißt es in der Mitteilung weiter.

Der Wettkampf beginnt am Sonntag um 10.30 Uhr in der alten Festhalle und endet mit der Siegerehrung gegen 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.