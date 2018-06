Spitzenreiter FV Langenargen (37 Punkte) steht am Sonntag vor einem schweren Auswärtsspiel in der Kreisliga B4. Das Team von Michael Wölfle ist bei der TSG Lindau-Zech zu Gast. In der Hinrunde gab es eine bittere 1:2-Niederlage. Der Tabellenführer ist gewarnt. Die Verfolger Tannau und Kosova stehen (beide 36) vor einfachen Spielen.

Christian Lutz stand in der Partie des FV Langenargen am 6. Mai gegen den SC Bürgermoos im Tor. Er vertrat den verletzten Alexander Birk. Bis zur 89. Minute lief alles rund, der FVL führte erwartungsgemäß mit 3:0. Innerhalb von vier Minuten kassierte der FVL-Torhüter drei Gegentore zum 3:3-Endstand. Das dritte Tor, kurz vor Schluss, war sehr schmerzhaft. Ein zu kurz gespielter Rückpass nach dem Anspiel konnte Lutz nur so klären, dass er den Rücken des Bürgermooser Patrick Hauk traf. Der Ball ging ins Tor zum 3:3. „Lange Zeit hat sich Christian Vorwürfe gemacht. Als er das Champions-League-Finale zwischen Real Madrid und Liverpool sah, da war er beruhigt. Der deutsche Torhüter Loris Karius (FC Liverpool) patzte zweimal. Fehler passieren, ganz oben und ganz unten“, sagt FVL-Pressesprecher Günther Bretzel. Am Sonntag will der FVL bei der TSG Lindau-Zech (33 Punkte) Platz eins verteidigen. Trainer Wölfle hat alle Mann an Bord.

Die Verfolger SV Tannau und FC Kosova stehen auf dem Papier vor einfachen Aufgaben. Tannau spielt beim Drittletzten Schlachters II und muss gewinnen, weil es die letzte Partie des SVT ist. Der FC Kosova hat dagegen noch zwei Partien. Beim Tabellenletzten Hergensweiler/Niederstaufen, der bislang nur viermal Unentschieden spielte, ist alles andere als ein Sieg eine faustdicke Überraschung. (to)