Spitzenreiter Brochenzell muss sich strecken

Die Nachholspiele in der Fußball-Kreisliga A2 haben gezeigt, wie ausgeglichen die Liga ist. Keine Mannschaft bekommt etwas geschenkt. Am Ostermontag könnte sich in der Tabelle trotzdem einiges bewegen. Dostluk schielt nach dem 5:2-Sieg gegen Schlachters wieder auf Platz zwei. In Achberg wird aber die Aufgabe sehr schwer.

„Wir haben das Hinspiel gegen Achberg mit 0:1 verloren und damals habe ich schon gesehen, wie stark die Mannschaft ist. Um dort zu bestehen, benötigen wir einen guten Tag“, sagt Dostluks Trainer Serkan Buz.

Michael Riechel, Trainer des SV Achberg. erwartet ein enges Spiel. „Es sind zwei starke Mannschaften mit guten Offensivkräften. Da werden Kleinigkeiten entscheiden“, sagt Riechel. Sein Team stehe aber nicht unter Druck.

Der SV Oberteuringen hatte in zwei Spielen bereits sechs Punkte in der Hand und am Ende war es aber nur noch einer. Zweimal führte die Mannschaft von Trainer Michael Krause mit 2:0. Gegen Dostluk gab es ein 2:2, das Nachholspiel gegen Brochenzell ging sogar mit 2:3 verloren. „Wir sind auf einem guten Weg, aber jetzt sollten wir anfangen zu punkten“, sagt der Sportliche Leiter Hartmut Brandl. „Ich erwarte einen Gegner, der guten Fußball spielt. Es wird eine offene Partie“, sagte Heges Thomas Kristen über den SVO.

Die Partie der ersten Mannschaft steigt in Hengnau und beginnt erst um 15.30 Uhr.

Zwei Spiele in zwei Tagen

Die SGM Fischbach-Schnetzenhausen hat am Wochenende zwei Spiele. Am Samstag steigt das Nachholspiel in Neukirch und am Montag geht es zum FC Friedrichshafen. Der FC hat am Donnerstagabend in Eriskirch in der fünften Minute der Nachspielzeit das 3:3 erzielt. Das gibt der Mannschaft sicherlich die nötige Motivation, weiter an sich zu glauben. „Es werden zwei schwere Spiele,“, meint SGM-Trainer Axel Meier.

Wohl ohne Chance ist der Tabellenletzte SC Friedrichshafen bei der SpVgg Lindau. Alles andere als ein Sieg der Inselstädter wäre eine faustdicke Überraschung.

Wie tief sitzt das 3:3 kurz vor Schluss noch beim TSV Eriskirch? Zu Gast ist die VfB U23, die mit aller Macht auf Platz zwei will. Da sich die Spieler von Wolfgang Fluhr allerdings in Eriskirch immer sehr schwertun, wäre eine Punkteteilung durchaus möglich. „Es ist ein offenes Spiel. Ich glaube, dass meine Mannschaft gefestigt ist und das 3:3 schnell verarbeitet“, meint Eriskirchs Trainer Mico Susak.

Gutes Spiel

Das gilt auch für den TSV Schlachters, der die TSG Ailingen erwartet. „Wir haben am Mittwochabend eine Halbzeit lang richtig geschlafen und lagen prompt mit 1:5 zurück“, sagt Lukas Sonntag, Trainer des TSV Schlachters. Am Ostermontag soll es besser laufen. „Ich erwarte ein gutes Fußballspiel zweier Mannschaften, die technisch sehr stark sind“, meint Sonntag.

Eine weitere interessante Partie steigt in Neukirch, wo der Spitzenreiter VfL Brochenzell zu Gast ist. „Wir müssen schon an unser Limit gehen, um dort etwas zu holen“, sagt Brochenzells Trainer Rolf Weiland. „Es wird ein offenes Spiel“, meint Neukirchs Abteilungsleiter Andreas Nuber.