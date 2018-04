Spitzengruppe der Kreisliga A2 macht ihre Hausaufgaben

Keinerlei Blöße haben sich am 20. Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 die in der oberen Tabellenhälfte rangierenden Mannschaften gegeben. Weiterhin ungeschlagen bleibt der VfL Brochenzell nach dem 3:0-Sieg in Eriskirch. Gut im Rennen um die Relegationsteilnahme liegen weiterhin der Tabellenzweite SV Achberg (35 Punkte) sowie der VfB Friedrichshafen II (34), der die Spielvereinigung Lindau (33) vom dritten Rang verdrängte. Ganz hinten in der Tabelle konnte keine der abstiegsgefährdeten Teams am Sonntagnachmittag punkten.

„Heute hatten wir gegen den Tabellenführer keine Frische“, meinte Mico Susak nach der 0:3-Niederlage gegen den VfL Brochenzell. Bis etwa zur 60. Minute, so Eriskirchs Coach, habe man halbwegs mit den Gästen mithalten können. Doch Michael Meschenmoser, Claudio Hirscher und Jörg Baumann rückten binnen einer Viertelstunde die Verhältnisse auf dem Rasengrün zurecht und bescherten dem VfL den 15. Sieg.

Damit hat Brochenzell 13 Punkte Vorsprung auf den SV Achberg, der zu Hause gegen den Tabellenletzten SC Friedrichshafen ebenfalls mit drei Toren und ohne Gegentreffer gewann. Dicht auf den Fersen des SVA bleibt die Spielvereinigung Lindau, die nach dem 1:2 unter der Woche in Eriskirch diesmal vor heimischer Kulisse mit 4:1 gegen den TSV Neukirch glänzte. Zwar konnten die Neukircher vor rund 150 Zuschauern im städtischen Stadion den 1:0-Vorsprung der Heimelf kurz vor der Pause durch Samuel Nuber (41.) egalisieren. „Neukirch ist eigentlich aus dem Nichts zum Ausgleich gekommen“, resümierte SpVgg-Sportvorstand Karsten Krannich. Doch nach Wiederanpfiff setzte sich letztlich die Offensivstärke der SpVgg durch. Mitte der zweiten Halbzeit stellten Robin Christmann, Luciano Greco und Elvir Omerovic binnen weniger Minuten auf Sieg. „Der Wille zum Sieg, welcher in Eriskirch gefehlt hat, war heute da“, resümierte Krannich.

Erster Sieg nach drei Niederlagen

Die SGM Hege/Nonnenhorn/Bodolz kann doch noch gewinnen. Nach drei Niederlagen in Folge holten die Mannen von SGM-Trainer Thomas Kristen am Sonntagnachmittag beim abstiegsgefährdeten FC Friedrichshafen wieder den ersten Dreier. Das Tor des Tages markierte SGM-Stürmer Sven Grünenburg, der wieder von Beginn an spielte und in der 65. Minute eine schöne Ballstaffette seiner Nebenleute mit einem Schuss ins lange Eck erfolgreich abschloss. „Wir waren in der ersten Halbzeit klar überlegen“, sagte Kristen. Er verwies auf den „extrem holprigen Rasenplatz mit vielen Löchern“, weswegen ein genaues Passspiel nur bedingt möglich gewesen sei. „Wir sind erst nach dem Rückstand aufgewacht, haben jedoch unsere Chancen nicht genutzt“, so FC-Spielertrainer Damir Alihodzic. Nach feiner Vorarbeit von Pietro Montano hätte Gabriel Tedesco zehn Minuten vor Ende das 1:1 machen müssen. Doch sein Schuss ging aus aussichtsreicher Position neben das Tor.

Rasen im schlechten Zustand

Ebenfalls 1:0 hieß es am Ende zwischen der U23 des VfB Friedrichshafen und der wiedererstarkten SGM Fischbach/Schnetzenhausen. Wie schon beim FC, herrschten auch auf dem Hauptplatz des Häfler Zeppelin-Stadions nicht gerade ideale Platzbedingungen. „Der war sehr hart“, bestätigte VfB-Trainer Wolfgang Fluhr. Den Siegtreffer in einer Begegnung, in welcher die zweite Mannschaft des VfB schon vor dem Seitenwechsel in Führung hätte gehen können, machte der eingewechselte Mathias Terbo. Der bekam von Joshua Merz einen langen Ball auf den Fuß serviert und setzte sich freistehend vor SGM-Torhüter Marcel Waldvogel durch.

Das einzige Unentschieden des 20. Spieltags gab es zwischen der TSG Ailingen und dem FC Dostluk Friedrichshafen. 1:1 hieß es am Ende im Friedrichshafener Derby. „Wir hatten drei, vier hundertprozentige Chancen und hätten den Sack richtig zumachen müssen. Heute hat uns einfach das Glück gefehlt“, berichtete Dostluks Coach Serkan Buz. Seine Schützlinge lagen durch FCD-Torjäger Ibrahim Altinkaynak, der wenige Minuten vor der Halbzeitpause einen schönen 20-Meter-Pass von Niyazi Tuncay zur Gästeführung verwertete, mit 1:0 vorne. Dank einer feinen Einzelleistung von Julian Graf kurz vor Schluss rettete Ailingen einen Punkt und bleibt vorerst auf dem neunten Tabellenplatz.