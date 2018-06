In der Fußball-Kreisliga B IV steht Meister Grünkraut fest. Auch der Zweite Wangen wird sich den Relegationsplatz kaum mehr nehmen lassen. Alle anderen spielen nur noch für den persönlichen Ehrgeiz.

Seine Meisterparty wird der TSV Grünkraut schon eine Woche vor Saisonende feiern. Der Liganeuling ist froh, die Bodensee-Staffel nach seinem ersten Jahr wieder verlassen zu dürfen – zumal gen A-Liga. Im letzten Heimspiel feiert die Elf von Trainer Mike Gleich eine verdiente und über weite Strecken souverän herausgespielte Meisterschaft. Zu Gast ist der FC Friedrichshafen, dem es allerdings noch um Platz drei geht – für den eigenen Ehrgeiz, als Motivation für die kommende Saison. „Am Ende bin ich lieber Dritter als Vierter. Und vielleicht können wir Grünkraut ja doch noch eine Niederlage beifügen“, sagt FC-Coach Giovanni Rizzo. Bislang hat der Meister kein einziges Spiel verloren.

Türk Wangen wird der zweite Platz nicht mehr zu nehmen sein. Passiert gegen die Sportfreunde nicht etwas Ungewöhnliches – etwa eine 0:10-Niederlage – dann dürfen sich die Wangener auf die Relegation zur A-Liga einstellen. Markus Vonbachs Elf kommt mit großen Personalsorgen; der Trainer wollte nicht ausschließen, selbst das Trikot überzustreifen. Vor allem wolle man „das Engagement aus dem Zech-Spiel mitnehmen“, so Vonbach.

Der SV Ettenkirch will in Zech Platz eins in der Rückrundentabelle verteidigen. „Davon können wir uns nix kaufen“, weiß Patrick Ruess. Der SVE belegte in der Hinrundentabelle den vorletzten Platz. Bei der TSG wolle man einfach bestehen und sich so Bestätigung holen. Sieben Siege und nur eine Niederlage in der Rückrunde lassen für die kommende Saison auf mehr hoffen.

Im Quasi-Endspiel um die Rote Laterne wollen Bürgermoos und Langenargen noch einmal „alles dagegen tun, nicht Letzter zu werden“. So sieht es SCB-Coach Franz Pichner. Der Sieger dieser Partie könnte Kosova Weingarten einholen, das auf SC/Croatia Friedrichshafen trifft.

Der 21. Spieltag (Sonntag, 15 Uhr): Weingarten - SC/Croatia FN, Zech - Ettenkirch, Wangen - Sportfreunde FN, Grünkraut - FC FN, Langenargen - Bürgermoos. (jgp)