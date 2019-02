Spitzenduo für die Volley Youngstars zu stark

Nach der 0:3-Heimspielniederlage gegen Heitec Volleys Eltmann am Samstagnachmittag haben die Volley Youngstars Friedrichshafen auch ihr Auswärtsspiel bei TSV Grafing am Sonntag glatt in drei Sätzen verloren.

Gegen dem Tabellenführer Eltmann wäre den Youngstars fast ein Satzgewinn gelungen, am Ende mussten sie sich mit 0:3 (16:25, 25:27, 18:25) geschlagen geben. Die jungen Häfler wirkten zu Beginn des Heimspiels gegen das Team aus dem Unterfränkischen verzagt, ja fast ängstlich gegen die alten Hasen. Vielleicht lag es auch daran, dass es kurzfristig einen Wechsel auf der Libero-Position gab und Ben-Simon Bonin für den erkrankten Johann Reusch einspringen musste. Die Folge: Die Youngstars ließen den nötigen Druck vermissen, hatten dem Tabellenführer wenig entgegenzusetzen und gaben den ersten Satz mit 16:25 ab.

Im zweiten Durchgang spielten sich die Youngstars langsam warm. Zwar liefen sie lange einem Rückstand hinterher, in der entscheidenden Phase waren sie allerdings hellwach, glichen zum 18:18 aus und machten in der Crunch Time mächtig Druck auf den Tabellenführer. Zwei Satzbälle vermochten die Gäste abzuwehren, bevor Eltmanns Diagonalangreifer Mircea Peta mit zwei Assen die Hoffnungen auf einen Satzgewinn zunichtemachten.

Auch im dritten Satz unterstrichen die Gäste ihre Aufstiegsambitionen, das Team von Youngstars-Trainer Adrian Pfleghar ließ zu selten seine Klasse erkennen. Wie beispielsweise Benedikt Waldinger mit zwei sehenswerten Blockaktionen in Folge. Zum wertvollsten Spieler aufseiten der Gastgeber wurde am Ende Zuspieler Tobias Hosch gewählt.

Ohne die krankheitsbedingt angeschlagenen Onno Möller und Severin Hauke sowie den noch verletzten Lennart Heckel setzte sich die Youngstars-Delegation am Sonntag in Richtung Grafing in Bewegung. Hier bot sich ein ähnliches Bild wie tags zuvor in der heimischen ZF-Arena: Die Häfler spielten verhalten, ließen die nötige Aggressivität fehlen und fabrizierten zu viele Eigenfehler. Auch die Wechsel auf verschiedenen Positionen brachten nicht den gewünschten Erfolg. Zum MVP wurde Linus Engelmann gekürt, der die Libero-Position übernahm.

„Es war schon klar, dass wir aufgrund gesundheitlicher Probleme rochieren müssen. Aber es war nicht der Auftritt, den man sich wünscht. Leider“, resümierte Coach Pfleghar nach dem Sonntagsspiel. Nächste Woche stehen für die meisten Youngstars die U20-Landesmeisterschaften an. „Bis dahin müssen sich alle ein bisschen strecken. Und danach wollen wir ein verändertes Gesicht für die letzten Spiele zeigen“, kündigt Adrian Pfleghar an.