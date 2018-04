Spiritusflasche explodiert - Frau in Lebensgefahr

Nach der Explosion einer Gasflasche auf der Insel Reichenau (Landkreis Konstanz) schwebt eine 50 Jahre alte Frau in Lebensgefahr. Sie sei nach dem Unglück am Samstagnachmittag mit lebensbedrohlichen Brandverletzungen von einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht worden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit.

Nach den bisherigen Erkenntnissen dürfte ein 66-Jähriger einen Spirituskocher eines Warmhaltebehälters nachgefüllt haben. Dabei entzündete sich die Spiritusflasche explosionsartig, wodurch die in der Nähe stehende Frau im Gesicht, Oberkörper und an den Händen schwere Verbrennungen erlitt. Auch der 66-Jährige musste mit Brandverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

So schnell können Notärzte vor Ort sein