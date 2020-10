„Spin!“: Neun junge Artisten zeigen im GZH ihr Können

Neun Absolventen der Staatlichen Artistenschule Berlin sind am Mittwoch, 28. Oktober, mit ihrer Varietéshow „Spin – das neue Varieté dreht sich“ zu GAst im Graf-Zeppelin-Haus. Beginn ist um 19.30 Uhr. In dieser modernen und nonverbalen Varietéshow dreht sich alles und alles dreht sich ums Drehen, wie das Kulturbüro schreibt. Der Hula-Hoop-Reifen dreht sich, das Diabolo rotiert, die Keulen wirbeln, die Luftartisten kreisen in der Luft, die Akrobaten schlagen Salti, die Tänzer beschreiben Pirouetten. Verrückte Ideen, waghalsige Artistik und mitreißende Musik ergänzen sich zu einer hochkarätigen Show. Neun junge Artisten begeistern und zeigen dabei die ganze Bandbreite der artistischen Disziplinen. Seit mehr als sechzig Jahren werden an der Staatlichen Artistenschule Berlin talentierte Jugendliche zu staatlich geprüften Artisten ausgebildet. 2005 ging erstmals eine Absolventenklasse mit einer eigenen Show auf eine bundesweite Tournee. Mit neuen, unverbrauchten Ideen und überbordender Spielfreude begeistern die jeweiligen Absolventen seither Publikum und Kenner für das Varieté, heißt es weiter. Für Kulturveranstaltungen ist auch im Rahmen der Pandemiestufe 3 weiterhin eine Besucheranzahl von maximal 500 Personen zulässig, vorausgesetzt die Platzanordnung hält die Regelungen zum Mindestabstand von eineinhalb Metern ein. Karten gibt es im Vorverkauf zu Preisen von 19 bis 48 Euro im Graf-Zeppelin-Haus, Telefon 07541 / 28 84 44, reservix.de. Foto: J. F. Frommelt