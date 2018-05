Die Landesligafußballer des VfB Friedrichshafen erwarten am Sonntag (15 Uhr) die TSG Balingen II zum Heimspiel. Während die Mannschaft von Trainer Giovanni Rizzo ohne Druck auflaufen kann, benötigen die Gäste jeden Punkt für den Klassenerhalt. „Ich erwarte eine junge Mannschaft, die gut Fußball spielen kann“, sagt Rizzo.

Die TSG Balingen II hat 34 Punkte und belegt den zehnten Platz. Das Team hat 34 Tore geschossen, aber auch nur 34 kassiert. Das heißt: Balingen hat die viertbeste Abwehr der Liga, aber keinen furchteinflößenden Sturm. Nur Ostrach (31) und Ehingen (32) haben weniger Tore geschossen. In den vergangenen drei Spielen hat die Mannschaft aus Balingen aufgeholt. 5:0 gegen Ochsenhausen, 2:0 in Mietingen und 3:2 gegen Kehlen II. Zuvor blieb aber das Team 270 Minuten ohne Tor und holte auch nur einen Punkt (0:0 in Ostrach).

„Wer Ochsenhausen 5:0 schlägt, der muss gut sein“, meint Rizzo. In der Hinrunde gewann der VfB zwar mit 2:0, „aber das ist am Sonntag ein anderes Spiel“, betont er. Von seiner Mannschaft erwartet er ein engagiertes Auftreten und natürlich einen Sieg. Verzichten muss der VfB-Trainer auf den Gelb-Rot-Gesperrten Amin Gebhard und auf Ralf Heimgartner, der beruflich verhindert ist. Dagegen hat Eugen Strom nach seiner Knöchelverletzung wieder mittrainiert, auch wenn die Schmerzen noch da sind.

Giovanni Rizzo jammert nicht, versucht immer das Beste aus solchen Situationen zu machen. „Wir haben einen breiten und qualitativ guten Kader. Die Mannschaft muss die Ausfälle wegstecken“, sagt Rizzo. Erfreulich für den Trainer ist, dass Stürmer Sascha Hohmann endlich wieder getroffen hat. Im Derby beim SV Kehlen verwandelte der VfB-Stürmer einen Foulelfmeter und schoss kurz vor Schluss das 3:0. Ein Stürmer wird eben an den Toren gemessen. „Die Mannschaft lässt keinen Spieler fallen, hilft ihm, wenn es einmal nicht so läuft“, meint Giovanni Rizzo. So auch beim Elfmeter im Derby, als die etatmäßigen Schützen Daniel Di Leo und Ralf Heimgartner einfach wegblieben. So baut man einen Mitspieler auf.

Deshalb ist Rizzo auch optimistisch, dass seine Mannschaft nach drei Siegen in Folge ohne Gegentor auch am Sonntag erfolgreich Fußball spielen kann. „Wir sind bereit für den nächsten Dreier, auch wenn ich weiß, dass es nicht einfach wird“, betont der VfB-Trainer. Die Mannschaft hat die Botschaft verstanden.