Rund 40000 Euro Bargeld haben bislang Unbekannte in der Nacht zum vergangenen Freitag, zwischen 0 und 0.45 Uhr, bei einem Einbruch in eine Spielothek in der Möttelistraße erbeutet. Die Einbrecher stiegen laut Polizei gewaltsam über ein vergittertes Fenster in die Räumlichkeiten ein. Dort hebelten sie sämtliche Geldspielautomaten auf und öffneten einen Tresor. Der bei dem Treiben angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 20000 Euro. Für Informationen, die zur Ergreifung der Täter und Wiederbeschaffung der Beute führen, hat der Geschädigte 10000 Euro Belohnung ausgesetzt.