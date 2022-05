Um gemeinsam mit anderen Kindern spielen zu können, bieten die Stadt mit Unterstützung des Vereins Be-FN (Betreuung an Schulen in Friedrichshafen) in der Pestalozzischule und die Katholische Gesamtkirchengemeinde im Jugendraum der St. Petrus Canisius Kirche Spielgruppen für ukrainische Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren an.

„Wir wollen den Jüngsten unter den Geflüchteten das Ankommen bei uns erleichtern und einen zwanglosen Rahmen für die Kinder, die ihre vertraute Umgebung verloren haben, schaffen. In der Spielgruppe können sie mit anderen ukrainischen Kindern spielen, basteln und Freunde kennenlernen“, so Bürgermeister Andreas Köster. Die Spielgruppe bietet auch den Müttern die Möglichkeit, sich mit anderen Müttern auszutauschen und eine kurze Pause vom aktuell sehr herausfordernden Alltag zu ermöglichen.

Bis zu zehn Stunden pro Woche werden die Kinder von Ehrenamtlichen und von ukrainischen Müttern beaufsichtigt. „In der Zeit, in der die Kinder in den Spielgruppen betreut werden, haben die Mütter die Möglichkeit, beispielsweise einen Deutschkurs zu besuchen“, so Köster. Die Betreuung in den Spielgruppen ersetzt damit keine Kita-Betreuung, schafft aber wichtige Entlastung und Ausgleich für Kinder und Mütter.

In der Pestalozzischule und im Jugendraum der St. Petrus Canisiuskirche werden die Kinder an verschiedenen Tagen vormittags betreut. Falls der Bedarf noch größer werden sollte, plant das Amt für Bildung, Betreuung und Sport weitere Spielgruppen an anderen Standorten zu organisieren.

Fragen beantwortet Ülkü Cakiroglu vom Amt für Soziales, Familie und Jugend unter Telefon 07541 /203-3218 oder E-Mail ue.cakiroglu@friedrichshafen.de

Aktuell sind in Friedrichshafen 660 ukrainische Geflüchtete gemeldet, darunter 90 Kinder von null bis sechs Jahren und 163 Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 16 Jahren. Rund 290 Ukrainerinnen und Ukrainer sind in städtischen Wohnungen und Unterkünften untergekommen, die übrigen rund 370 Geflüchteten leben in privaten Unterkünften bei Häflerinnen und Häflern.

Für alle, die die Flüchtlingsarbeit vor Ort finanziell unterstützen möchten, sind Spenden möglich unter Stadt Friedrichshafen, IBAN: DE88 6905 0001 0020 1050 94, BIC: SOLADES1KNZ, Verwendungszweck: Ukraine-Hilfe Friedrichshafen. Alle Infos zur Ukraine-Hilfe der Stadt Friedrichshafen unter www.friedrichshafen.de/ukraine.