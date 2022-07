Spielehaus zieht positive Bilanz der Spielbusaktion

Acht Wochen lang ist das Spielehausteam mit dem Spielbus auf sieben Spielplätzen und Spielgeländen in der Stadt und den Ortsteilen unterwegs gewesen, um mit den Kindern dort zu spielen, wo sie wohnen. Rund 1850 Jungen und Mädchen nutzten laut Pressemitteilung der Stadt die Spielangebote und erlebten spannende Spieltage direkt vor der Haustüre.

Der Spielbus ist der mobile Arm des Spielehauses und fährt mit dem Traktor, der den buntbemalten Spielwagen zieht, auf die Spielplätze. Der Spielbus bringt Spielgeräte und Werkangebote in den Stadtteil. Spielförderung, Partizipation und Gestaltungsideen stehen im Zentrum der Spielbusarbeit. Die Angebote waren so vielfältig, dass für jedes Mädchen und jeden Jungen etwas dabei war.

Es gab Abenteuerparcours mit Niedrigseilgarten und Slackline, Quartierserkundungen mit dem Stadtplan und spielerische Aufgaben für Kinderteams und es konnten Gegenstände aus Holz, Stein, Metall, Ton, Wolle und Farben hergestellt werden. Und wer wollte, konnte als Spielplatzchecker seinen Spielplatz testen.

Der Spielbus war jeweils von 14.30 bis 17.30 Uhr auf den unterschiedlichen Spielplätzen und Spielgeländen in der Müllerstraße, der Zabergäustraße, Oberhof und Kluftern, in der Werthmannstraße, in der Kitzenwiese und in Wiggenhausen-Süd vor Ort. Die Spielangebote waren alle kostenlos und richteten sich an Kinder von sechs bis 13 Jahren. Bis zu 130 Kinder und Eltern besuchten täglich die Spielbusaktionen.

Mit den spielpädagogischen Aktionen hat das Spielbusteam bedarfsorientiert und engagiert die Kinder erreicht. Margret Beck, Leiterin des Spielehauses, zieht eine positive Bilanz. „Die Spielbusaktionen sind etwas Besonderes für Kinder und Eltern, sie erleben sich kreativ und spielend in ihrem Stadtteil und haben so neue Erfahrungen im Miteinander gemacht. Wir haben sehr viele positive Rückmeldungen von den Kindern und den Eltern erhalten“, so Beck. Auch im kommenden Jahr ist zwischen Mai und Juli eine Spielbustour geplant.

Alle Informationen rund um die Angebote im Spielehaus gibt es im Internet unter www.spielehaus.friedrichshafen.de.