Spielehaus und Medienhaus mit Online-Angeboten für Kinder

Damit bei Kindern während der coronabedingten Einschränkungen keine Langeweile aufkommt, hat das Spielehaus in Kooperation mit dem Bildungsnetzwerk wissenhochzwei und dem Medienhaus am See verschiedene Onlineangebote für Kinder ab sieben Jahren entwickelt. Eltern, die ihre Kinder anmelden wollen, können dies im Internet (siehe Infobox).

Online-Kurs Piepmatz & Co.: Am Freitag, 13. November beginnt um 15 Uhr der Online-Kurs „Piepmatz & Co.“. Der Kurs endet um 16.30 Uhr. Frieda und Jutta aus dem Medienhaus am See haben spannende und witzige Quizfragen und Vogelstorys ausgesucht. Zusammen mit dem Spielehausteam können die Kinder eine Futterstation für die gefiederten Freunde bauen. Damit die Vögel gut an den Körnerschmaus herankommen, können die Kinder auf ihren Streifzügen Stöcke mit kleinen Zweigen sammeln und diese zur Bastelaktion mitbringen.Der Kurs eignet sich für Kinder ab sieben Jahren. Es können höchstens sechs Kinder mitmachen.

Onlinekurs Rekordjagd: Am Mittwoch, 18. November gehen die Kinder ab sieben Jahren auf Rekordjagd. Der Onlinekurs beginnt um 15 Uhr und dauert bis 17 Uhr. Frieda und Jutta aus dem Medienhaus am See haben ein spannendes und wissensreiches Rekordequiz vorbereitet. Dabei wird auch das neue Guinness World Records Buch 2021 vorgestellt. Danach können die Kinder mit dem Spielehausteam ihre eigenen Speed Stacks (Becher) bauen, verzieren und ihren eigenen Rekord aufstellen. Am Kurs können sechs Kinder teilnehmen. Die Bastelboxen können am Dienstag 17. November von 10 bis 16 Uhr vor dem Spielehaus abgeholt werden.

Onlinekurs Kinder schaffen Zukunft: Aber das ist noch nicht alles. Am Freitag, 20. November und Freitag, 27. November werden zwei weitere Online-Kurse angeboten. Beginn ist jeweils um 15 Uhr. Die Kurse dauern zwei Stunden. Das Motto der Kurse ist „Kinder schaffen Zukunft – Für aktive Raumfahrer – Fliegende UFO-Frisbees & Katapult-Raketen“. Frieda und Jutta aus dem Medienhaus am See stellen interessante Bücher und Geschichten über das Leben in der Zukunft vor. Mit dem Spielehausteam können die Kinder dazu eine superschnelle Rakete und ein fliegendes UFO-Frisbee bauen. Die Bastelboxen dazu können vor dem Spielehaus abgeholt werden, und zwar am Mittwoch, 18. November von 10 bis 16 Uhr. Das Angebot richtet sich an Kinder ab sechs Jahren. Der Onlinekurs ist auf sechs Teilnehmer begrenzt.

Onlinekurs Witzige Weihnachtsstorys: Für Kinder ab acht Jahren ist der Onlinekurs am Mittwoch, 16. Dezember geeignet. Der Kurs beginnt um 15 Uhr und dauert bis 17 Uhr. Titel des Onlinekurses heißt „Witzige Weihnachtsstorys – Figuren aus Papier und Draht“. Frieda und Jutta erzählen witzige Weihnachtsstorys rund um den Erdball. Mit dem Spielehausteam können dann Papierfiguren aus alten Büchern, Papierdraht und Schwemmholz gebastelt werden. Die dazu gehörende Bastelbox kann vor dem Spielehaus am Montag, 14. Dezember von 10 bis 16 Uhr abgeholt werden. Es können sechs Kinder an dem Onlinekurs teilnehmen.