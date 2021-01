Spielehaus startet mit neuen Mitmachangeboten im Netz

Das Spielehaus startet mit Erlebnis- und Bildungsangeboten sowie einem Onlineprogramm ins neue Jahr. Es ist wieder möglich, online von zu Hause aus und an ihrem Livestream zu basteln, zu backen oder zu spielen, teilen die Macher mit.

Vom 12. bis 29. Januar gibt es für Kinder von 6 bis 13 Jahren täglich Livestreams und Videos zum aktiven Mitmachen. Im Januar dreht sich alles um das Thema „Mut“. Mut, Neues auszuprobieren, selbstbewusst zu werden und eigene Talente zu entdecken.

Am Dienstag, 12. Januar, werden Steine mit bunten Mustern oder Mut-Sprüchen verziert. Dazu können die Kinder ihre vorher gesammelten Steine benutzen. Bei der Aktion „Mach die Welt besser“ gibt es Tipps, wie man Naturkosmetik selbst herstellen kann.

Wer weiß, was „Reisschweinchen“ sind? Am Mittwoch, 13. Januar, lüften die Kochkids das Geheimnis. Dann werden in der Spielehaus-Küche online „Reisschweinchen“ gekocht. Am Donnerstag, 14. Januar, startet die Aktion „Grün für Drinnen“. Gebastelt wird ein kleiner Garten, den man im eigenen Zimmer an die Wand hängen kann. Am Freitag, 15. Januar, entstehen in der Upcyclingwerkstatt aus Schaumstoff und Farbe kleine Kunstwerke.

Die Experimentier- und Laborwerkstatt startet am Dienstag, 19. Januar. Dabei werden Versuchsobjekte gefertigt und dann im Labor getestet. Die Kochkids bereiten am Mittwoch, 20. Januar, in der Spielehausküche ein Basilikum-Pesto für das Spaghettiessen zu Hause vor.

Am Donnerstag, 21. Januar, gibt es im Livestream „Grün für Drinnen“ Tipps zur Zimmerverschönerung. Am Freitag, 22. Januar, ist die Upcyclingwerkstatt geöffnet und zeigt, wie aus Obstkisten funktionsfähige Tischkicker entstehen.

Am Dienstag, 26. Januar, gibt es Tipps, wie Waschmittel vegan hergestellt werden kann. Die Materialien dafür hat jeder zu Hause. In der Experimentier- und Laborwerkstatt können neue Experimente ausprobiert werden.

Die Kochkids bereiten am Mittwoch, 27. Januar, ein Kohlrabischnitzel mit Wedges zu. Alles wird selbst gemacht und kann nachgekocht werden. Am Donnerstag, 28. Januar, gibt das Spielehausteam Tipps, wie das eigene Zimmer in eine grüne Oase verwandelt werden kann. Zum Thema „Nachhaltigkeit“ wird am Freitag, 29. Januar, Papier hergestellt.

Natürlich gibt es wieder Spiel- und Bastelboxen zum Abholen und einen Actionbound für die ganze Familie in Friedrichshafen zum Spielen und Entdecken.