Spielehaus sorgt mit Kreiselspiele für Spaß

Spiel und Spaß bietet in der zweiten Pfingstferienwoche das Spielehaus mit der Ferienaktivbox „Es geht rund“ mit wirbelnden Kreiseln. In der Box sind Material und Bauanleitungen für bunte Kreisel und eine Anleitung für Kreisel-Spiele, so die Stadt Friedrichshafen in ihrem Schreiben.

„Der Kreativität und dem Spielspaß sind keine Grenzen gesetzt“, wird Margret Beck, Leiterin des Spielehauses, darin wiedergegeben. Es können Würfel- und Ratekreisel gestaltet und eine Kreiselarena aus Pappe gefertigt werden.

Wer eine Ferienbox möchte, sollte diese bis Dienstag, 1. Juni, telefonisch unter der Nummer 07541 / 38 67 29, per E-Mail an spielehaus@friedrichshafen.de oder instagram.com/spielehaus_spielbus anfordern. Die Boxen können dann am Mittwoch, 2. Juni von 10 bis 16.30 Uhr vor dem Spielehaus abgeholt werden.