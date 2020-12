Spielehaus: Online und im Livestream durch den Dezember

Auch im Dezember machen es die Corona-Regelungen nicht möglich, Kinder im Spielehaus zu betreuen. Es ist allerdings möglich, online von zu Hause aus und im Livestream zu basteln, zu backen oder zu spielen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Voll gepackt mit vielen Angeboten ist die Woche von Montag, 7. Dezember, bis Freitag, 11. Dezember. Los geht es am Montag, 7. Dezember, mit einem Video. Es zeigt, wie in der Weihnachtswerkstatt Schneeflocken aus Papier gebastelt werden können. Am Dienstag, 8. Dezember, gibt das Spielehausteam ab 16 Uhr im Livestream Spiel- und Lesetipps. Im Livestream am Mittwoch, 9. Dezember, sind von 14.30 bis 15.30 Uhr Lifehacks für eine bessere Welt zu sehen und es können Sterne aus Papprollen hergestellt werden. Um 16 Uhr laden dann die Kochkids per Livestream zum Zwiebelkuchen-Backen ein.

Am Donnerstag, 10. Dezember, bietet das Spielehaus in Zusammenarbeit mit der Wissenswerkstatt einen Online-Kurs an. Er beginnt um 15 Uhr und dauert bis 16.30 Uhr. Die Kinder können dabei „Crazy Cars“ bauen und sich Tipps für eine Rennstrecke holen.

Am Freitag, 11. Dezember, gibt es einen weiteren Online-Kurs. Von 15 bis 17 Uhr können in der Weihnachtswerkstatt Drahtfiguren hergestellt werden. Der Online-Kurs wird in Zusammenarbeit mit dem Medienhaus am See angeboten.

Damit auch ab Montag, 14. Dezember, zu Hause keine Langeweile aufkommt, gibt es auch hier wieder zahlreiche Online-Angebote und Livestreams. In der Weihnachtswerkstatt kann am Montag, 14. Dezember, per Videoanleitung ein Papptellerweihnachtsbaum gebastelt werden. Im Livestream gibt es am Dienstag, 15. Dezember, von 16 bis 17 Uhr wieder Spiel- und Lesetipps. Der Mittwoch, 16. Dezember, bietet ab 14.30 Uhr im Livestream wieder Lifehacks für eine bessere Welt. Dieses Mal können Girlanden gebastelt werden. Um 16 Uhr treten dann die Kochkids im Livestream in Aktion. Dieses Mal werden Plätzchen gebacken. Beim Online-Kurs in Zusammenarbeit mit dem Medienhaus am See können von 15 bis 17 Uhr in der Weihnachtswerkstatt Drahtfiguren hergestellt werden, wie der Mitteilung weiter zu entnehmen ist.

Am Donnerstag, 17. Dezember, heißt es von 15 bis 16.30 Uhr: Bau dir „Crazy Cars“ und hole dir die besten Tipps für deine Rennstrecke. Der Online-Kurs wird in Kooperation mit der Wissenswerkstatt angeboten.

Am Freitag, 18. Dezember ist eine gute Kondition gefragt. Dann können die Kinder im Livestream eine weihnachtlichen Marathon mit spannenden Aufgaben durch das Spielehaus unternehmen.