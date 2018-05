Erstmals lädt das Spielehaus Kinder, Jugendliche, Eltern und Großeltern am Freitag, 4. Mai, zum Gartenfest in die Meistershofener Straße 11 ein. Los geht es um 16 Uhr.

Die Idee, ein Gartenfest im Spielehaus zu organisieren, sei bei der Aktion „Nachts im Spielehaus“ entstanden, heißt es in einer Pressemitteilung. Eltern und Kinder hätten sichtlich Spaß dabei, gemeinsam zu spielen und zu basteln. „Mit dem Gartenfest, an dem es viele Aktionen, Projekte und Veranstaltungen für die ganze Familie gibt, wollen wir die vielen positiven Rückmeldungen der Eltern aufgreifen, weitere Angebote zu machen, bei denen Familien gemeinsam Zeit miteinander verbringen können“, sagt Margret Rücker-Beck, Leiterin des Spielehauses. Neben tollen Mitmach-Aktionen wie Körbe aus Peddigrohr flechten und Schnitzen mit Grünholz, haben auch verschiedene Werkstätten geöffnet. In der Nähwerkstatt können zum Beispiel Wetbags für Badebekleidung genäht werden. In der wilden Küche am Lagerfeuer gibt es Schokobananen und selbstgemachtes Fladenbrot.

Wer lieber spielen möchte, könne dies bei spannenden Familien-Spielen tun. Außerdem werde es eine Kunstausstellung geben, in welcher in verschiedenen Kunstprojekten die Zeit auf Leinwand dargestellt wird. Auch das Puppentheater, welches die Kinder in einem Theaterworkshop selbst erarbeitet haben, führe Stücke mit selbstgebauten Puppen auf.

Das Bauen und Füllen von Zeitkapseln, die anschließend vergraben werden, ist eine weitere Aktion. Alle Aktionen an diesem Nachmittag im Spielehaus sind kostenlos.