Spielehaus ist auf den Drachen gekommen

Im Spielehaus dreht sich vom 5. bis 22. Oktober alles um Drachen. Gerade in dieser Jahreszeit sieht man selbstgebaute Drachen durch die Luft sausen. Dazu gehören aber auch die Drachen, die den Kindern aus Erzählungen und Märchen bekannt sind. Das kreative Aktionsprogramm zum Thema Drachen richtet sich an Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren. Das Spielehaus ist von Dienstag bis Freitag jeweils von 14.30 bis 18 Uhr geöffnet.

Zum Auftakt am Dienstag, 5. Oktober, werden in der Holzwerkstatt Drachenmasken gefertigt, in der Kunstwerkstatt Drachendesigns auf Stoff gedruckt, bunte Armbänder geflochten und aus Stein Ketten und Drachenzähne geschliffen.

Am Mittwoch, 6. Oktober, dreht sich im Spielcafé alles um neue Brettspiele, in der Kunstwerkstatt gibt es eine Einführung in die Streetartkunst „Tape Art“. Dabei werden mit bunten Klebebändern Bilder und grafische Muster auf große Platten geklebt. In der Kinderküche bereiten die Kinderköche Drachenfrucht-Smoothies zu. Der Jungstreff trifft sich von 16 bis 18 Uhr mit spannenden Aktionen.

Drachen kann man fertig kaufen, aber es macht mehr Spaß, seinen eigenen Drachen in der Holzwerkstatt zu bauen und anschließend steigen zu lassen. Wer sein Zimmer in eine Drachenhöhle verwandeln will, kann bunte Drachen für die Fenster gestalten oder duftendes Räucherwerk kreieren. Der Mädchentreff trifft sich von 16 bis 18 Uhr für coole Projekte ohne Jungs und rundet das Programm am Donnerstag, 7. Oktober, ab.

Am Freitag, 8. Oktober, treten die Kochkids mit Rezepten zum Ausprobieren in Aktion, in der Kunstwerkstatt entstehen kleine Blätterkunstwerke, und im Lederatelier werden Kraftbänder und Schmuck gefertigt. Beim freien Werken in der Holzwerkstatt können Kinder eigene Ideen mit Holz umsetzen.

Am Dienstag, 12. Oktober, basteln Kinder klingende Windspiele, die sich sanft im Wind bewegen. Die Holzwerkstatt ist geöffnet, und in der Kunstwerkstatt können Drachenfahnen gemalt und verziert werden. In der Nähwerkstatt werden an den Nähmaschinen Drachen-Kirschkernkissen genäht.

Am Mittwoch, 13. Oktober, gibt es im Spielcafé neue Spielen zum Ausprobieren. Mit Glitzerstaub und Drachenmagie designen Kinder funkelnde Dracheneier. Im Kinderkino bauen die Kinder eine Drachenhöhle, in der Geschichten vorgelesen und nachgespielt werden. Der Jungstreff ist von 16 bis 18 Uhr geöffnet für Acht- bis 13-Jährige.

Am Donnerstag, 14. Oktober, ist die Tüftlerwerkstatt offen, um Leuchtboxen zu bauen und das Löten zu lernen. In der Kunstwerkstatt ist Zeichnen von japanischen Drachenfiguren angesagt, und in der Drachenhöhle gibt es Aktionen mit „Feuerechsen“. Der Mädchentreff trifft sich von 16 bis 18 Uhr.

Am Freitag, 15. Oktober, um 15 Uhr zeigt das Kinderkino für Kinofans ab acht Jahren „Der Junge und die Wildgänse“. Holzwerkstatt und Kinderküche sind geöffnet – auch für Anfänger. In der Kunstwerkstatt entstehen fantasievolle Flugkörper. In der Werkstatt „Wie im Flug“ gibt es Wissenswertes über Flugtiere, Flugrouten und Flugversuche zu erfahren.

Am Dienstag, 19. Oktober, sind actionreiche Games im Spielcafé geplant, weiter gibt es Drachenbau, Nähwerkstatt und die Erstellung eines Chinesischen Horoskops.

Am Mittwoch, 20. Oktober, werden in der Nähwerkstatt Drachenmasken aus Filz genäht, im Spielcafé heißt es „Wünsch Dir was!“, und in der Drachenhöhle werden bei Kräutertee Geschichten vorgelesen. Der Jungstreff verspricht ein spannendes Nachmittagsprogramm.

Am Donnerstag, 21. Oktober, dreht sich alles um Glücksbringer, die in Drachenform designt werden und die Gestaltung von Drachenteelichtern. Der Mädchentreff hat von 16 bis 18 Uhr geöffnet.

Am Freitag, 22. Oktober ist in der Holzwerkstatt das Bauen von „Drachen aus aller Welt“ angesagt. In der Herbstwerkstatt werden Kürbisgeister ausgehöhlt und verziert, die dann in der Dunkelheit leuchten. In der Kunstwerkstatt steht das Gestalten und Gießen von Drachenwächtern auf dem Programm.