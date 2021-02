Spielehaus in Friedrichshafen bietet Online-Workshops an

Von Deutsche Presse-Agentur

Bei einer Gasexplosion in einer Rettungswache im schwäbischen Memmingen sind nach Angaben der Polizei fünf Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer.

Das Unglück ereignete sich am Freitagmorgen in einem Gebäude des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK). Ein Verletzter wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, sagte ein Polizeisprecher vor Ort.

Reinigungskraft schwer verletzt Nach Angaben des BRK wurde eine Reinigungskraft schwer verletzt, drei Mitarbeiter des Rettungsdienstes „mittel“ schwer und ein ...