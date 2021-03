Spielehaus bietet jede Menge Online-Bastelaktionen an

Auch online tut sich im Spielehaus derzeit so einiges: Um Kindern immer wieder neue Möglichkeiten zu bieten, ihre Freizeit interessant, vielseitig und mit viel Spaß zu erleben, lassen sich die Mitarbeiter im Spielehaus gemeinsam mit dem Medienhaus am See und dem Schulmuseum einiges einfallen. Langeweile kommt dabei ganz bestimmt nicht auf, versichern die Organisatoren in einer Pressemitteilung. Ein Überblick über die Angebote:

Mit der Marienkäfer-Spielebox können Kinder und Familien online an einem Marienkäfer-Wettrennen teilnehmen. Das Marienkäfer-Spiel kann aus einfachen Materialien fantasievoll hergestellt werden und dann heißt es: „Auf die Plätze, fertig, los!“ Wer wickelt am schnellsten und bringt seinen Marienkäfer ins Ziel? Am Donnerstag, 4. März stehen die Boxen zur Abholung von 10 bis 16.30 Uhr vor dem Spielehaus bereit.

Eine weitere Bastelbox „Hase am Stiel“ kann am Donnerstag, 18. März, abgeholt werden. Zu beiden Angeboten gibt es ein Anleitungsvideo aus dem Spielehaus. Wer eine Box will, muss sich vorher anmelden.

Außerdem können Kinder ein Himmel-und-Hölle-Spiel basteln und bemalen. Dabei geht es um die Stimmungslage, die sich ständig ändert. Auch Gefühlsgeister wechseln gerne mal ihre Stimmung, heißt es weiter. Die Kinder können dann erzählen, was den Gefühlsgeist glücklich, traurig oder wütend gemacht hat.

Wer seinen eigenen Hogwarts-Brief gestalten oder einen verhexten Zauberstab basteln möchte, der kann am Freitag, 12. März, von 14.30 bis 16 Uhr beim Online-Workshop für Harry-Potter-Fans mitmachen (ab acht Jahren). Verzauberte Schriften, magisches Briefpapier und verhexte Zauberstäbe erwarten die Teilnehmenden bei diesem Workshop. Gemeinsam mit dem Schulmuseum wird ein persönlicher Brief aus Hogwarts gestaltet, geschrieben in Sütterlinschrift.

Ein Brief allein reicht aber natürlich noch nicht aus, um in der Schule für Hexerei und Zauberei aufgenommen zu werden. Das Spielehaus baut das wichtigste Werkzeug einer jeden Hexe und eines jeden Zauberers: einen einzigartigen Zauberstab. Auch hierzu muss man sich anmelden.

Noch bis 19. März dreht sich alles im Spielehaus um grüne Ideen, Spiele für Draußen und Aktionen, um die Welt ein bisschen besser zu machen.

Dienstag ist Quizzeit. Dabei können die Teilnehmenden lustige und informative Fakten rund um das Spielehaus und das Team erfahren und erraten.

Jeden Mittwoch treten die Kochkids in Aktion. Am Mittwoch, 3. März, werden Grießschnitten zubereitet. Am Freitag, 5. März, erfahren die Kinder, wie man Hafermilch für ein leckeres Müsli zubereitet. Am Mittwoch, 10. März, stehen Falafel auf dem Speiseplan und am Mittwoch, 17. März, können Osterhasen aus Hefeteig, als leckere Überraschung für den Osterbrunch, gebacken werden. Am Donnerstag, 11. März, geht es darum, einen Graskopf mit Erde und Samen zu gestalten. Dekorative Blumentöpfe aus Tetrapacks entstehen am Donnerstag, 18. März. Die hierfür nötigen Tetrapacks müssen zuhause gesammelt werden.

Am Freitag, 12. März kann jedes Kind die künstlerische Seite in sich entdecken. Dann geht es darum, Straßenkreide selbst herzustellen. Dazu gibt es am Dienstag, 16. März eine digitale Spielaktion, in der mit Kreide bunte Spiele im Hof aufgezeichnet werden können.

Ostern steht vor der Tür. Deshalb wird am Freitag, 19. März, online gezeigt, wie man Eier mit Farben aus der Natur färbt. Dazu braucht man Zwiebeln, rote Beete oder Kräuter. So können die Eier gesund und bunt gefärbt werden.

Zum Abschluss hat das Spielehaus noch einen Tipp für Familien: Jede Familie ist unterschiedlich und doch hat jede Familie Regeln für den gemeinsamen Alltag. „Wie wäre es, wenn für einen Tag alles anders wäre?“, schreiben die Organisatoren und schlägt einen Überraschungstag vor. Vorher sollten die Kinder eingeweiht werden, so kann sich jeder eine Überraschung überlegen. So könnte es zum Frühstück vielleicht Nudeln geben oder man macht ein Picknick im Grünen, schlägt das Spielehaus vor. Außerdem könnte man eine Schnitzeljagd in der Wohnung machen oder ein Bild mit den Füßen malen, Fotos für eine Grimassen-Galerie schießen oder den Eltern eine Gutenachtgeschichte vorlesen.