Das Spielehaus Friedrichshafen bietet Familien mit Kindern ab sechs Jahren ab sofort Bastelboxen an. Die Bastelboxen können nach vorheriger Anmeldung beim Spielehaus abgeholt werden.

„Wir haben uns überlegt, wie können wir den Kindern Spiel und Spaß in der Zeit zukommen lassen, in der das Spielehaus geschlossen ist“, sagt die Leiterin des Spielehauses, Margret Beck, laut einer Pressemitteilung. Das Spielehaus stellt Kindern daher zwei unterschiedliche Bastelboxen zum kreativen Mitmachen zur Verfügung, damit die Kinder basteln und spielen können. „Dabei spielt das Thema Recyceln eine bedeutende Rolle. Das ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern es findet sich auch in jedem Haushalt vieles, was dazu verwendet werden kann“, so Beck.

Mit der Bastelbox „Gips“ können Skulpturen hergestellt werden. Mit der Bastelbox „Spiele“ kann ein Murmelslalom gebaut werden. Auch eine Anleitung ist dabei.

Die Bastelboxen können über Facebook: Spielehaus & Spielbus angefordert werden. Bitte Vornamen und Namen und die gewünschte Bastelbox (Gips/Spiele) angeben. Die Spielehaus-Mitarbeiter melden sich dann und vergeben Termine zur Abholung,