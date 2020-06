Spielehaus: Am 23. Juni geht‘s wieder los

(sz) - Mit Workshops, dem Mädchentreff, einem Detektivspiel und einer Familienaktion startet das Spielehausteam wieder ab Dienstag, 23. Juni. Dann können Kinder und Eltern wieder bauen, basteln, spielen, kreativ sein und eigene bisher unbekannte Talente entdecken. Auch die täglichen Online-Kurse unter wissenhochzwei-fn.de gehen weiter, wie die Verantwortlichen mitteilen.

Wer bei einem oder mehreren Angeboten mitmachen will, kann sich ab sofort online anmelden. Im Web gibt es auch Infos darüber, wie viele Kinder am jeweiligen Workshop mitmachen können und für welches Alter das Angebot geeignet ist. Eine Teilnahme ohne vorherige Anmeldung ist nicht möglich.

Der erste Workshop „Abenteuer im Papierland – Willkommen im Bastelclub“ startet am Dienstag, 23. Juni, um 15 Uhr. Der Workshop dauert bis 17 Uhr und wird am Dienstag, 30. Juni, wiederholt. Am Mittwoch, 24. Juni, können Kinder am Workshop „Stein Hammer Meißel – Steinbildkunst für Kids“ mitmachen. Der Workshop dauert von 15 bis 17 Uhr.

„Hast Du Lust auf coole Sachen ohne Jungs“ ist das Motto des Mädchentreffs am Donnerstag, 25. Juni, von 16 bis 17.30 Uhr. Das Angebot ist für Mädchen zwischen 10 und 13 Jahren gedacht. Um 15 Uhr am Donnerstag, 25. Juni, gibt es wieder einen Livestream „Spielen Backen Quatschen“ auf Instagram. Am Freitag, 26. Juni, 15 Uhr, beginnt der Workshop „Einfach selbst schnitzen – Löffel, Schalen, Figuren“ für Kinder ab acht Jahren. Er dauert bis 17 Uhr und wird ab 26. Juni wöchentlich immer freitags angeboten.