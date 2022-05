Spielebus macht Station auf Pop-up-Spielplatz in Fischbach

Der Spielebus des Spielehauses kommt am Dienstag, 31. Mai, von 14.30 bis 17.30 Uhr auf den Pop-up-Spielplatz in die Meersburger Straße 100.Spielehaus und Spielbus haben es sich in Zusammenarbeit mit der Abteilung Grün des Stadtbaumamtes zum Ziel gesetzt, einzelne Spielplätze in Friedrichshafen zu testen und die Erfordernisse zu ermitteln. „So entstand die Idee, Pop-up-Spielplätze also temporäre Abenteuerspielplätze anzufahren. Die ist eine neue spielpädagogische Aktion des Spielehauses. Dabei sollen zeitlich begrenzt neue Spielräume von den Kindern und Familien spielerisch entdeckt werden und vielfältige, kreative Erlebnisse möglich machen“, erklärt Margret Beck, Leiterin des Spielehauses.

Der Platz in Fischbach ist umgeben von schattenspendenden Bäumen und bietet genügend Raum für eine kreative Spielaktion mit dem Spielebusteam.

Die Spielplatzchecker bieten dabei die Möglichkeit, Wünsche und Bedürfnisse der Kinder für den Spielplatz einzubringen. Die Spielmaus ist auch vor Ort und bringt die Rollenrutsche, Groß- und Familienspiele und neue Spielimpulse für die Kinder in Fischbach. Aufgebaut ist die Holzwerkstatt für Sägeanfänger und Fortgeschrittene und im Kunstatelier unter freiem Himmel wird an Staffeleien gemalt.

Informationen zum Spielehaus gibt es telefonisch unter Telefon 07541/ 38 67 29, per Mail spielehaus@friedrichshafen.de oder im Internet unter www.spielehaus.friedrichshafen.de .