Spielbus zieht weiter an die Kitzenwiese

Nach seinem Start im Oberhof in Friedrichshafen, zieht der Spielbus weiter, wie die Stadt mitteilt. Er ist vom 15. bis 18. Juni auf dem Gelände neben dem Skatepark in der Kitzenwiese zu finden. Die Spielzeiten sind von 15 bis 18 Uhr.

„Mit unserer fahrenden Werkstatt der Fantasie wollen wir die Kinder und Familien dort erreichen, wo sie wohnen. Deshalb orientieren wir uns beim Programm an den Bedürfnissen der Menschen, die im Quartier leben“, erklärt Margret Beck, Leiterin des Spielehauses.

In der Kitzenwiese richten sich die Aktionen laut Pressemitteilung an Kinder von sechs bis 13 Jahren. An den ersten beiden Nachmittagen (15. und 16. Juni) ist die Steinkunstwerkstatt aufgebaut. An eigenen Arbeitsplätzen können die Kinder unter Anleitung mit Hammer und Meißel Ytongsteinen bearbeiten.

In der Spielewerkstatt können Sägeanfänger und Fortgeschrittene Spiele aus Holz bauen: Murmelspiele, Kreisel und Jakkolos. In der Kunstwerkstatt dürfen die Kinder an der Staffelei malen sowie Gipsbilder und Dotworks gestalten, so die Mitteilung weiter.

Die Töpfer- und Gusswerkstatt ist am Donnerstag, 17. Juni, und Freitag, 18. Juni, geöffnet. Außerdem ist laut Mitteilung die „Spielmaus“, ein bunt gestalteter Anhänger mit Spielen, Fahrzeugen und einer Rollerrutsche, aufgebaut. Auch die Mooncars laden zu Ralleys ein.

Als nächstes soll der Spielbus von Dienstag, 22. Juni bis Freitag, 25. Juni auf dem Spielgelände in den östlichen Uferanlagen Halt machen, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Dort sollen die Spielplatzchecker 2.0 zum Einsatz kommen: Kinder testen ihren Spielplatz mit dem Actionbound, die Ergebnisse werden gesammelt und dokumentiert. Ziel sei es, den Sozialraum zu verbessern und Kinder und Familien miteinzubeziehen.

Die Naturkids stehen ebenfalls auf dem Programm. Geplant sind Streifzügen in die Natur, das Sammeln von Naturmaterialien und die Herstellung von Treibholzkunst und Bilderrahmen. In der Holzwerkstatt wird Freies Werken angeboten. In der Kunstwerkstatt soll sich alles um abstrakte Kunst drehen.

Das Bemil-Bonnie, ein Action- und Bewegungsmobil, ist laut Pressemitteilung die ganze Woche auf dem Spielgelände, mit Bewegungsbaustellen, die die Kinder selber planen, bauen und bespielen.

Die Spielbereiche sind unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Verordnung eingerichtet. Weitere Informationen gibt es im Spielehaus unter Telefon 07541 386729, per Mail spielehaus@friedrichshafen.de oder auf der Homepage www.spielehaus.friedrichshafen.de .