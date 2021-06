Spielbus auf Tour in Werthmannstraße und Wiggenhausen-Süd

Der Spielbus, „Die fahrenden Werkstätten der Fantasie“, zieht nach erfolgreicher Spielplatzaktion weiter. Ab Dienstag, 29. Juni bis Freitag, 2. Juli ist er auf dem Spielgelände Werthmannstraße. Eine Woche später, von Dienstag bis Freitag, 6. bis 9. Juli, steht er auf der Grünfläche Wiggenhausen-Süd. Aktionszeiten sind von 15 bis 18 Uhr, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

In beiden Aktionswochen sind die „Spielplatz-Checker“ unterwegs, um ihren Sozialraum unter die Lupe zu nehmen. Die Kinder sind die „Experten für Spiel“ und checken die Spielgeräte und Spielmöglichkeiten und auch die Familienfreundlichkeit. Die Ergebnisse werden ausgewertet und mit den zuständigen Ämtern nach Möglichkeit umgesetzt.

Auf dem Programm für Kinder von 6 bis 13 Jahren steht auf dem Spielgelände in der Werthmannstraße kreative Werkstätten und Spielstationen für selbstbestimmtes Spiel.

In der Kunstwerkstatt wird unter freiem Himmel an Staffeleien gemalt, in der Holzwerkstatt entstehen eigene Ideen aus Holz und in der Upcycling-Werkstatt nachhaltige Projekte, wie Taschen aus Werbebannern.

Auch die Fußball-EM steht im Mittelpunkt. Die Kinder können dabei Training, Aufwärmspiele, Torwandschießen, Sportausstattung und Fairness im Kinderteam erleben.

Nach den Aktionstagen auf dem Spielgelände Werthmannstraße geht es weiter zur Grünfläche Wiggenhausen-Süd. Dort wird das Schnitzzelt aufgebaut. Streifzüge, um Stöcke zu suchen und eine fachgerechte Anleitung für das Schnitzen für Starter und Fortgeschrittene stehen auf der Tagesordnung. In der Tonwerkstatt kann mit Ton modelliert werden und so entstehen kleine Gefäße, Bilder und Tiere. Bei den Naturkids geht es hoch her bei dem Bau von Insektenhotels, Traumfängern und Baumbildern. Erst die Schätze der Natur gemeinsam sammeln, Pflanzen bestimmen und dann als Naturhandwerker/in kreativ werden, lautet die Devise.

„Designe deinen Schmuck selbst“, heißt es in der Schmuckwerkstatt, wo aus Kokosnüssen, Draht, Perlen und Leder Unikate entstehen.

Das Spielmäusle, ein bunter Anhänger mit Spielen für Action und Teamgeist ist ebenfalls vor Ort und ist ein wichtiger Beitrag um die Spielförderung zu verwirklichen. „Abenteuer Spiel“, und die Spielförderung ist die Aufgabe des pädagogischen Teams, wie auch die Verwirklichung des Spiels als wichtiges Kinderrecht.